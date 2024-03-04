День фінансів: сума допомоги на 2024, бронювання при мобілізації, ШІ допомагатиме в розмінуванні — Finance.ua

День фінансів: сума допомоги на 2024, бронювання при мобілізації, ШІ допомагатиме в розмінуванні Сьогодні 17:45

В понеділок, 4 березня, стало відомо про те, що ШІ допомагатиме розміновувати українські землі. Так, Міністерство економіки та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство.

А ми дослідили в новій статті, як перевірити своє авто на штрафи в 2024 році. Всі доступні варіанти нижче:

Перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури НБУ. Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України. Дві платіжні системи є новими Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України. Дві платіжні системи є новими в переліку порівняно з 2022 роком.

При цьому українці за останній місяць на чверть скоротили купівлю доларів у банках.

Експерт повідомив, чого очікувати від курсу долара в березні 2024.

Сума допомоги Укараїні в 2024 р. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції заявив, що Україна в 2024 році потребує щонайменше 37 млрд доларів фінансової допомоги.

Також в уряді азявили, що в Україні скоротять на третину кількість міністерств і держслужбовців.

Прем"єр розповів, коли Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу до Європейського союзу. Він також зазначив, що на польському кордоні не зафіксовано блокування озброєння чи гуманітарки для України.

Уряд працює над стимулами для повернення українців.

8 людей, які працюють, мають забезпечувати одну на фронті. Кабінет міністрів працює над новою системою підходів до бронювання працівників. Як заявивпрем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня, зараз в Україні заброньовані близько 700 тисяч людей. Але зміни у Кабінет міністрів працює над новою системою підходів до бронювання працівників. Як заявивпрем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня, зараз в Україні заброньовані близько 700 тисяч людей. Але зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.

Хто може отримати бронювання. Депутати оборонного комітету Верховної Ради визначились зі списком тих, хто зможе Депутати оборонного комітету Верховної Ради визначились зі списком тих, хто зможе отримати бронювання від служби в армії за новим законом про мобілізацію. 100-відсоткову бронь отримають зокрема працівники Нацполіції і судді.

Реєстр військовозобов'язаних уже під'єднали до найбільших баз даних — Міноборони.

Rozetka зробила платною доставку. Найбільший український інтернет-магазин Rozetka почав брати 35 грн за доставку товарів до пункту видачі, якщо замовлення коштує менше 700 грн. Про це Найбільший український інтернет-магазин Rozetka почав брати 35 грн за доставку товарів до пункту видачі, якщо замовлення коштує менше 700 грн. Про це сказано на сторінці Довідкового центру компанії.

Огляд IT-ринку праці. У лютому середня кількість відгуків на ІТ-вакансії знову зросла. Також зросла У лютому середня кількість відгуків на ІТ-вакансії знову зросла. Також зросла конкуренція серед розробників у більшості популярних категорій.

Боротьба з корупцією. В українському уряді знайшли спосіб прибрати один з найбільших корупційних ризиків для будівельної галузі. Про це В українському уряді знайшли спосіб прибрати один з найбільших корупційних ризиків для будівельної галузі. Про це повідомила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.