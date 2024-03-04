Уряд працює над стимулами для повернення українців — Finance.ua

Уряд працює над стимулами для повернення українців Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Уряд працює над стимулами для повернення українців

Уряд спільно з партнерами працює над стимулами для повернення українців з-за кордону.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня, передає Інтерфакс-Україна.

«Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців. Стимул № 1 — це безпека, чого хочуть українські сім'ї, жінки, діти, які перебувають за кордоном», — сказав Шмигаль.

Крім того, йдеться про трансформацію програм підтримки перебування українців у Європейському союзі.

«Вони мають трансформуватися в програми стимулювання повернення, так звані підйомні для повернення, та інші кроки, які стимулюватимуть людей повертатися в Україну», — додав він.

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Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляла , що повернення громадян з-за кордону потребує комплексного рішення, оскільки людям потрібні не лише розмінування та армія, але й робота та житло.

Міжнародний валютний фонд очікує , що якщо війна в Україні продовжуватиметься до кінця 2024 року, близько 2 млн українців, які виїхали до країн ЄС, не повернуться додому після завершення війни.

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