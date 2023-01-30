День фінансів: стан бізнесу, списання кредитів, скасування пільг з липня — Finance.ua

День фінансів: стан бізнесу, списання кредитів, скасування пільг з липня Сьогодні 17:50

В понеділок, 29 січня, Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг. Законопроєктом пропонується встановити, що окремі норми податкового законодавства діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Також Мінекономіки готується скасувати цього року майже половину ліцензій і дозволів.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)», який легалізує електроні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до рахунків банків.



Закон про списання кредитів. В Україні 28 січня 2023 року введено в дію В Україні 28 січня 2023 року введено в дію зміни до Закону «Про споживче кредитування» з метою підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф.

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Допомога українцям у Польщі. З 1 лютого для українських біженців у Польщі З 1 лютого для українських біженців у Польщі відновлять виплату грошової допомоги у рамках програми «Сім’я 500+». Йдеться про сім’ї з неповнолітніми дітьми.

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