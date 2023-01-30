Зеленський підписав закон про платіжні послуги — Finance.ua

Зеленський підписав закон про платіжні послуги Сьогодні 16:45

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)», який легалізує електроні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до рахунків банків.

Що зміниться? За новими правилами електронні гроші можна буде витрачати на сплату податків та комунальних послуг. Варто зазначити, що на час війни обіг електронних грошей в Україні обмежений.

Закон позбавляє бізнес обов’язку щодо надання в паперовій формі оригіналів підтверджувальних документів по операціях з корпоративними платіжними картками (протягом 30 днів), надаючи можливість подання підтверджувальних документів у електронному вигляді. Раніше електронний варіант документів не приймався податковою службою, а представники бізнесу далеко не завжди мають можливість протягом 30 днів фізично подати документи.

Крім того, документ спрощує порядок звітування про відрядження працівників — якщо працівник не знімає готівку, треба лише виписка за рахунком та підтверджувальні документи (за наявності); звітувати перед Податковою треба за умови використання підзвітною особою готівки (крім добових витрат). Такий звіт можна буде складати довільно (однак мають бути обов’язкові реквізити, визначені законодавством) та подавати у паперовій або в електронній формі.

Також було продовжено термін переліцензування операторів платіжних послуг з 1 лютого до 1 травня 2023 року.

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