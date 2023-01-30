Від 700 тис. до 3 млн грн: хто може отримати грант в Дії — Finance.ua
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Від 700 тис. до 3 млн грн: хто може отримати грант в Дії

Особисті фінанси
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Український культурний фонд розпочав конкурс на грантову програму «Культура. Регіони», в межах якої учасники зможуть отримати фінансову допомогу на реалізацію власних культурних проєктів з розвитку регіонів України.
Про це повідомила business.diia.gov.ua.

Програма складається з двох ЛОТів:

  • ЛОТ 1. Локальна культура. Інструкція за посиланням.
  • ЛОТ 2. Культура корінних народів та унікальні етнічні культури Приазов’я і Причорномор’я. Інструкція за посиланням.

Для кого:

  • заявником ЛОТів може бути юридична особа всіх форм власності;
  • фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства не менше ніж за один рік на дату початку конкурсного відбору та має відповідний досвід діяльності у сфері культури.

Сума гранту:

  • ЛОТ № 1: мінімальна сума — 300 000 грн, максимальна сума — 1 000 000 грн;
  • ЛОТ № 2: мінімальна сума — 700 000 грн, максимальна сума — 3 000 000 грн.

Які проєкти можна реалізувати:

  • ЛОТ № 1: мистецька виставка (офлайн чи онлайн), експозиція/реекспозиція, екскурсія/віртуальна екскурсія, культурно-пізнавальний маршрут, арт-об’єкт, мурали/графіті, вистава, креативний простір/експериментальна лабораторія, 3D-модель, мультимедійна голограма, цифровий архів/каталог/колекція.
  • ЛОТ № 2: культурно-мистецький проєкт (пакет ініціатив). В межах проєкту можуть бути реалізовані культурно-мистецькі продукти з залученням різних сфер культури та креативних індустрій, обрані на розсуд заявника, які містять не менше трьох складових з переліку: проєкти зі збереження культурної спадщини, перформативний проєкт, відеоконтент, аудіоконтент, виставковий проєкт, резиденція, інформаційна кампанія, освітня програма, дослідницька програма (аналітичний звіт).

Як взяти участь?

Для того, щоб взяти участь у програмі, учаснику необхідно:
  1. Уважно ознайомитись з інструкціями до конкурсу, де зазначені календар та процедура відбору заявок, а також відповіді на всі можливі питання.
  2. Зареєструватись на сайті УКФ як заявник.
  3. Обрати програму «Культура. Регіони» та ЛОТ, заповнити анкету та підписати її ЕЦП. Ознайомитись з додатковою покроковою інструкцією подачі заявки можна за посиланням.
Кінцевий термін подачі — 6 березня 2023 року.

Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися

За матеріалами:
Finance.ua
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