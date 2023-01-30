Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг — Finance.ua
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Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг

Казна та Політика
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Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг
Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування, яка була запроваджена після повномасштабного вторгнення росії.
Про схвалення законопроєкту повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Законопроєктом пропонується встановити, що окремі норми податкового законодавства діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року.
Таким чином з II півріччя:
  • ФОПи та юридичні особи втрачають право бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу (вони мають повернутися до ставки 5% чи загальної системи оподаткування);
  • ФОПи-платники єдиного податку I та IІ груп втрачають право не сплачувати єдиний податок;
  • відновлюється проведення документальних перевірок;
  • відновлюється перебіг окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
  • повертаються штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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