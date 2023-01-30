Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг — Finance.ua

Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування, яка була запроваджена після повномасштабного вторгнення росії.

Про схвалення законопроєкту повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Читайте також Якими будуть майбутні ставки після податкової реформи: нові подробиці

Законопроєктом пропонується встановити, що окремі норми податкового законодавства діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Таким чином з II півріччя:

ФОПи та юридичні особи втрачають право бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу (вони мають повернутися до ставки 5% чи загальної системи оподаткування);

ФОПи-платники єдиного податку I та IІ груп втрачають право не сплачувати єдиний податок;

відновлюється проведення документальних перевірок;

відновлюється перебіг окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

повертаються штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.