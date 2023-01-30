Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг — Finance.ua

Уряд підтримав скасування з 1 липня воєнних податкових пільг
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування, яка була запроваджена після повномасштабного вторгнення росії.
Про схвалення законопроєкту повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєктом пропонується встановити, що окремі норми податкового законодавства діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року.
Таким чином з II півріччя:
- ФОПи та юридичні особи втрачають право бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу (вони мають повернутися до ставки 5% чи загальної системи оподаткування);
- ФОПи-платники єдиного податку I та IІ груп втрачають право не сплачувати єдиний податок;
- відновлюється проведення документальних перевірок;
- відновлюється перебіг окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
- повертаються штрафні санкції за порушення податкового законодавства.
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