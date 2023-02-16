День фінансів: спрощення для бізнесу, гривневі та валютні депозити, робота без бар'єрів — Finance.ua

День фінансів: спрощення для бізнесу, гривневі та валютні депозити, робота без бар'єрів Сьогодні 17:50

В четвер, 16 лютого ми розповіли, що робити, якщо поліс Зеленої картки закінчився за кордоном і чи варто його купувати в місцевих компаніях:

Спрощення для бізнесу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд готує Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд готує нові кроки з дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямків. Зеленський зазначив, що готуються кроки й у напрямі створення та підготовки робочих місць, бо це «допомога нашій стійкості» і це «шлях для повернення наших людей в Україну».

«Робота без бар’єрів». Міністерство економіки України ініціює розширення програм Міністерство економіки України ініціює розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення.

Понад трильйон вкладів. Українці . Українці тримають в банках понад 1 трлн грн в національній та іноземних валютах. Банкіри пояснили, чому попри відтік депозитів на початку російського повномасштабного вторгнення, з середини минулого року відбувається приплив коштів у банки, який на початку 2023 року додатково прискорився.

Також стало відомо, яким депозитам українці віддавали перевагу в січні.

Прогноз щодо економіки України на 2023 рік. Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до з 8%, прогнозовані у вересні 2022 року, до 1%.

Податкова амністія добігає кінця. Вже з 1 березня 2023 року для українців Вже з 1 березня 2023 року для українців спливає період податкової амністії, протягом якого можна добровільно задекларувати майно, гроші та активи, за які не сплачувались податки, походження яких люди не можуть чітко пояснити. Скоро запрацюють значно жорсткіші норми фінмоніторингу.

Іпотечне кредитування. Банки України у 2022 році Банки України у 2022 році видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн. З вересня іпотека розпочала поступово відновлюватися, передусім завдяки державним програмам підтримки кредитування «Доступна іпотека» та «єОселя».

За кордоном:

Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а рф — спонсором тероризму. Парламент також висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки України на майже 7 млрд євро. Щорічні внески у рамках програми складатимуть близько 15 млрд крон (понад 1,3 млрд євро), допомога надаватиметься на основі поточних потреб України, оцінку яких оновлюватимуть регулярно.

Німеччина заблокувала «Росатому» будівництво АЕС у Туреччині та Угорщині. Також німецька влада відмовилася видати Siemens Energy дозвіл на поставку системи управління технологічними процесами для АЕС «Пакш-2», яку «Росатом» будує в Угорщині.

Швейцарія встановила стелю цін на російські нафтопродукти. Також у Швейцарії розпочали конфіскацію ₣130 мільйонів оточення Януковича.

Єврокомісія хоче відключити 4 росбанки від SWIFT. Серед запропонованих банків — Альфа-банк, Тінькофф та Росбанк. Назва четвертого банку не повідомляється.

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