Іпотечне кредитування поступово відновлюється завдяки державним програмам — Finance.ua

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Іпотечне кредитування поступово відновлюється завдяки державним програмам

Кредит&Депозит
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Іпотечне кредитування поступово відновлюється завдяки державним програмам
Іпотечне кредитування поступово відновлюється завдяки державним програмам
Банки України у 2022 році видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 раза за кількістю договорів та в 4,3 раза в грошовому вимірі.
Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.
Більшість іпотечних кредитів у 2022 році — дві третини за кількістю договорів — були надані в січні-лютому до початку повномасштабної військової агресії рф.
У березні—травні іпотечні кредити не надавалися взагалі, влітку видачі були поодинокими.
Натомість з вересня іпотека розпочала поступово відновлюватися, передусім завдяки державним програмам підтримки кредитування «Доступна іпотека» та «єОселя». В межах цих програм позичальники мають змогу отримати іпотечні кредити за зниженими відсотковими ставками 7% та 3% річних відповідно.
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У вересні—листопаді 2022 року банки видали 252 іпотечні кредити на загальну суму в майже 280 млн грн, а у грудні — 405 кредитів на пів мільярда гривень! Це найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни. Про видачу нової іпотеки у грудні поінформували 4 банки.

Первинка чи вторинка

Банки під час війни кредитують купівлю житла майже виключно на вторинному ринку нерухомості: частка укладених іпотечних договорів у цьому сегменті становила 99% від усіх нових іпотечних кредитів у червні—грудні 2022 року.
Іпотечне кредитування поступово відновлюється завдяки державним програмам

Географія виданих іпотек

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів за цей період видано в Києві та Київський області — 241 договір на загальну суму майже 345 млн грн (43% від загального обсягу), у Волинській області — 48 договорів на 60 млн грн (8%), Вінницькій області — 37 договорів на 50 млн грн (6%) та Чернігівській області — 54 договори на 47 млн грн (6%).

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, нещодавно Держмолодьжитло суттєво оновило механізм іпотечного кредитування молоді. Із 1 лютого такі кредити стали значно більш вигідними для молодих сімей. Ось тут розповіли усі деталі щодо кредитів на житло для молоді;
  • за державною програмою єОселя, яка діє з жовтня 2022 року, з пільговою іпотекою 3% на 20 років та з мінімальним першим внеском 20% людина без дружини/чоловіка та дітей може розраховувати на 1-2 кімнатну квартиру з ремонтом на вторинному ринку в Києві та Одесі, а у Львові лише на 1-кімнатну квартиру.

Іпотека: куди звернутися за кредитом на житло

За матеріалами:
Finance.ua
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