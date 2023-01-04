Чи можуть виселити з квартири за непогашення іпотеки під час війни — Finance.ua
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Чи можуть виселити з квартири за непогашення іпотеки під час війни

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Під час форс-мажорних обставин, до яких належить воєнний стан, сторони зазвичай не несуть відповідальності за невиконання договору, але тільки на час таких обставин. Тобто всі зобов’язання буде відновлено після закінчення війни.
Про це пише olx.ua.
Крім того, якщо в позичальника через обстріли та воєнні дії вже немає іпотечного майна, а він узяв у банку гроші й цим майном поручився, у цьому випадку він зобов’язаний, згідно із загальними правилами договору, закласти інше рівноцінне майно, щоб гарантувати повернення кредиту. Попри війну всі фінансові проблеми залишаються на покупцеві.
Борг (кредит) під час війни нікуди не зникає. Ба більше, банк і далі нараховує відсотки. А втрата майна не впливає на необхідність повернення кредиту.
Єдина можливість компенсації пошкодження чи втрати майна — його страхування. У разі, якщо чинник війни не виключений із форс-мажорних обставин, страхова компанія має відшкодувати його вартість.
Нагадаємо, з початком війни українські іпотечні програми не функціонували. Банки навіть запроваджували кредитні канікули на сплату позик на житло.
Наприкінці липня — початку серпня 2022 року ситуація у сфері кредитування житла змінилася: «Ощадбанк» оголосив про поновлення іпотечних програм, а Уряд анонсував доступне кредитування житла для певних категорій українців. Наразі кредитори повернулися до виконання іпотечних виплат згідно з договорами.

Довідка Finance.ua:

  • Зараз заявки на іпотеку можна подавати набагато зручнішим та швидшим способом завдяки додатку «Дія». Для цього необхідно заповнити форму, у якій треба вказати сімейний статус, загальний дохід та дані про бажане житло. У програмі беруть участь такі банки:
  • «Ощадбанк»;
  • «ПриватБанк»;
  • «Укргазбанк»;
  • «Скай Банк»;
  • «Глобус».
У подальшому цей список розширюватиметься для більшої зручності громадян.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит 💰
За матеріалами:
Finance.ua
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