Які квартири можна придбати за новою пільговою 3% іпотекою «єОселя» — Finance.ua

Які квартири можна придбати за новою пільговою 3% іпотекою «єОселя» Вчора 10:50 — Особисті фінанси

Які квартири можна придбати за новою пільговою 3% іпотекою «єОселя»

З пільговою іпотекою 3% на 20 років та з мінімальним першим внеском 20% людина без дружини/чоловіка та дітей може розраховувати на 1-2 кімнатну квартиру з ремонтом на вторинному ринку в Києві та Одесі, а у Львові лише на 1-кімнатну квартиру. Придбати квартиру більшої площі за цією програмою можливо для сімей, або якщо збільшити розмір першого внеску чи розглянути новобудови без ремонту.

Про це свідчать результати дослідження ЛУН

З жовтня в Україні стартує державна пільгова іпотека «єОселя». Програма є продовженням попередньої державної ініціативи «Доступна іпотека 7%». Скористатись пільговою 3% ставкою можуть військові, правоохоронці, медичні працівники та працівники освіти. Наступного року влада планує суттєво розширити цей перелік. Поки що решта категорій можуть претендувати на пільгові державні 7%, що все одно суттєво менше «чистих» банківських умов — 15-20%.

Перший внесок має бути не менше 20% від вартості квартири, а термін залишкових виплат від 1 до 20 років.

Яку квартиру можна придбати за таку ціну?

Площа квартири має бути не більше 52,5 м² на одну людину та по +21 м² на кожного члена родини.

Також є обмеження по вартості квадратного метра і максимальній сумі кредиту.

Так для людини без сім’ї в Києві вартість квадратного метру має бути не більше 46,7 тис. грн та максимальна сума кредиту до 2,45 млн грн.

Для Львова гранична вартість метру 39,8 тис. грн та сума кредиту 2,09 млн грн.

Для Одеси 38,3 тис. грн та 2,01 млн грн відповідно.

Інфографіка: ЛУН

Що можна дозволити собі на ці кошти?

Середня вартість 1-кімнатної квартири з ремонтом в Києві на вторинному ринку становить 55 000$. Проте, згідно з дослідженням ЛУН, середня вартість саме куплених у вересні 1к-квартир була менша і становила 42 000$.

Середня ціна на двокімнатні в столиці 85 000$, але середня вартість придбаних минулого місяця була суттєво меншою — 69 000$.

У Львові ситуація аналогічна лише з однокімнатними, де середня вартість становила 51 250$, проте вартість проданих квартир була 35 000$. Двокімнатні не мали відмінності, так оголошення і придбані квартири коштували в середньому 90 000$.

Інфографіка: ЛУН

Південь представлений Одесою, і там в середньому за 1к-квартиру просять 25 250$, але середня ціна проданих — 23 000$. За двокімнатні просять 30 650$, а ціна придбаних трохи менша — 29 000$.

Отже, за результатами дослідження ЛУН, на пільгову іпотекою та з мінімальним першим внеском 20% людина без сім’ї може розраховувати на 1-2 кімнатну квартиру з ремонтом на вторинному ринку в Києві та Одесі, у Львові лише на 1-кімнатну квартиру. Отримати квартиру більшої площі за цією програмою теж можливо, якщо збільшити розмір першого внеску.

Проте, якщо на іпотеку претендує сім’я, то за кожного члена додається +21 доступних квадратних метрів і, відповідно, збільшується максимальна сума займу. Таким чином, сім’я з декількох людей за цією програмою вже може претендувати навіть на 2-3 кімнатну квартиру при мінімальному першому внеску.

Інфографіка: ЛУН

Скільки коштуватиме квартира в новобудові без ремонту?

Програма розповсюджується як на готове житло, так і на квартири ще на стадії будівництва, котрі відчутно дешевші. В останньому випадку забудовник має реєструвати на квартиру майнові права. Це відносно нова процедура, забудовники тільки починають таку реєстрацію, проте на вже збудоване житло в новобудові можна взяти іпотеку.

Так в Києві при мінімальному першому внеску можна розглядати варіанти вже збудованого житла у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах, майже всьому лівому березі, а також у значній частині передмістя в межах 5-15 км від Кільцевої дороги.

Львів, як і в цілому західні регіони, наразі користується попитом, тому може запропонувати лише близько 10 варіантів житлових комплексів. Майбутнім покупцям у цьому місті доведеться почекати реєстрації майнових прав забудовниками на ще незбудовані квартири, або збільшувати суму першого внеску.

В Одесі варіантів готового житла від забудовників, придатного для іпотеки з мінімальним першим внеском, значно більше — понад 30 житлових комплексів у майже всіх районах міста.

Чи варто брати іпотеку в умовах війни?

Зі слів Дениса Суділковського, маркетинг директора ЛУН: "Безумовно, іпотека на 20 років під 3% — це найкращі умови на придбання нерухомості за всю історію незалежності. Це має стати суттєвим поштовхом для відновлення ринку. Але варто звернути увагу на додаткові платежі та ризики. Додатково оплачуються банківські комісії за видачу кредиту та раз на рік обов’язкове страхування житла від 0.25% до 1% від вартості квартири.

А от з ризиками програми ситуація складніша. Насправді людина бере іпотеку за ставкою 7%, але з неї 4% компенсує держава через спеціальний ескроу-рахунок. І за наявністю коштів на тому рахунку має слідкувати саме одержувач кредиту, інакше він зобов’язаний з власної кишені доплатити банку відсотки. Основних причин, чому грошей може не бути на спецрахунку, дві: держава перестала фінансувати програму, або позичальник пропустив свій платіж, і тоді це свого роду штрафні санкції за несвоєчасну оплату".

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