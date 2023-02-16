У Швейцарії розпочали конфіскацію ₣130 мільйонів оточення Януковича — НАБУ — Finance.ua

У Швейцарії розпочали конфіскацію ₣130 мільйонів оточення Януковича — НАБУ Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

У Швейцарії розпочали конфіскацію ₣130 мільйонів оточення Януковича — НАБУ

Федеральна рада Швейцарії розпочала конфіскацію 130 млн швейцарських франків оточення експрезидента України Віктора Януковича.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро у Телеграмі

«Федеральна рада Швейцарії (швейцарський уряд) 15 лютого 2023 року розпочала процедуру адміністративної конфіскації активів оточення експрезидента Януковича на загальну суму 130 млн швейцарських франків, заморожених після Революції Гідності в лютому 2014 року», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці активи належали особам, стосовно дій котрих детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування в окремих кримінальних провадженнях, під час яких мала місце і міжнародна співпраця з компетентними органами Швейцарської Конфедерації.

Після початку повномасштабної агресії рф минулого року Федеральна Рада почала розглядати справи щодо конфіскації згідно із Законом про іноземні незаконні активи (FIAA). 25 травня 2022 року було розпочато перше провадження щодо конфіскації приблизно 100 мільйонів швейцарських франків.

Після подальших обговорень Федеральна рада доручила розпочати ще одне провадження щодо 30 мільйонів швейцарських франків, у результаті чого загальна сума активів, що підлягають конфіскації, перевищила 130 мільйонів швейцарських франків.

За інформацією Федеральної ради, активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративної юстиції Швейцарії щодо конфіскації. Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди.

Нагадаємо, 25 травня минулого року стало відомо, що Швейцарія має намір конфіскувати активи соратника експрезидента України Віктора Януковича Юрія Іванющенка на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків (близько $104 млн).

З 2014 року Іванющенко фігурував у двох справах Генпрокуратури: за фактом рейдерства одного з найбільших українських ринків «7 кілометр» в Одесі і розкрадання «кіотських грошей».

Після завершення повноважень слідства з Генпрокуратури у 2019 році справи стосовно Іванющенка передали на дорозслідування у НАБУ, де їх «заморозили», оскільки фігурант перебував у розшуку.

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Укрінформ За матеріалами:

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