Єврокомісія хоче відключити 4 росбанки від SWIFT — Finance.ua

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Єврокомісія хоче відключити 4 росбанки від SWIFT

Фондовий ринок
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Єврокомісія хоче відключити 4 росбанки від SWIFT
Єврокомісія хоче відключити 4 росбанки від SWIFT
Єврокомісія запропонувала країнам ЄС відключити ще чотири російські банки від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT у рамках десятого пакету санкцій.
Про це стало відомо агентству Reuters від двох дипломатичних джерел у ЄС.
Серед запропонованих банків — Альфа-банк, Тінькофф та Росбанк. Назва четвертого банку не повідомляється.
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Про те, що ці банки можуть потрапити до нового санкційного пакету разом із Фондом національного добробуту, раніше писало агентство Bloomberg.
За інформацією Reuters, під нові санкції можуть потрапити також асфальт і гума з росії, а також сталь і алюміній.

Довідка Finance.ua:

  • Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти росії у зв’язку з агресивною війною проти України. Пакет санкцій містить торговельні заборони та контроль за експортом технологій на суму 11 мільярдів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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