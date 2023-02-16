Єврокомісія хоче відключити 4 росбанки від SWIFT — Finance.ua

Єврокомісія хоче відключити 4 росбанки від SWIFT Сьогодні 10:47 — Фондовий ринок

Єврокомісія хоче відключити 4 росбанки від SWIFT

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС відключити ще чотири російські банки від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT у рамках десятого пакету санкцій.

Про це стало відомо агентству Reuters від двох дипломатичних джерел у ЄС.

Серед запропонованих банків — Альфа-банк, Тінькофф та Росбанк. Назва четвертого банку не повідомляється.

Про те, що ці банки можуть потрапити до нового санкційного пакету разом із Фондом національного добробуту, раніше писало агентство Bloomberg.

За інформацією Reuters, під нові санкції можуть потрапити також асфальт і гума з росії, а також сталь і алюміній.

Довідка Finance.ua:

Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти росії у зв’язку з агресивною війною проти України. Пакет санкцій містить торговельні заборони та контроль за експортом технологій на суму 11 мільярдів євро.

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