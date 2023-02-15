Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти рф на 11 млрд євро — Finance.ua

Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти рф на 11 млрд євро Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти рф на 11 млрд євро

Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти росії у зв’язку з агресивною війною проти України. Пакет санкцій містить торговельні заборони та контроль за експортом технологій на суму 11 мільярдів євро.

Його сьогодні офіційно представили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Що передбачає новий пакет санкцій

1. Нові заборони на експорт промислових товарів.

«Для максимального впливу ми націлені на багато промислових товарів, які потрібні росії і які вона не може отримати з інших країн, таких як Китай. Життєво важливі товари, такі як електроніка, спецтехніка, деталі машин та двигунів, запчастини для вантажних автомобілів та реактивних двигунів. І ми націлені на товари для будівельного сектора, які можуть бути спрямовані російським військовим, як-от антени або крани», — вказала фон дер Ляєн.

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2. Подальші обмеження експорту технологічної продукції, знайденої на полі бою (включно з санкціями проти іранських організацій, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції).

"Ми пропонуємо контроль над 47 новими електронними компонентами, які можуть бути використані в російських системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети, вертольоти. І за конкретними рідкісноземельними матеріалами та тепловізійними камерами. Таким чином, ми вводимо заборону на всі технічні продукти, знайдені на полі бою.

Ми вперше додаємо юридичні особи третіх країн під санкції у межах обмежень щодо товарів подвійного призначення щодо рф. КВІР надав росії безпілотники Shahed для атак на громадянську інфраструктуру в Україні. Тому зараз ми вводимо сім іранських організацій під наш (санкційний) режим щодо товарів подвійного призначення. Наразі їм повністю заборонено продавати чутливі товари до росії. І ми готові скласти список інших організацій із Ірану та третіх країн, які надають чутливі технології росії. Це має стати сильним стримуючим фактором для інших компаній та міжнародних трейдерів", — сказала голова Єврокомісії.

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3. Внесення до списку путінських пропагандистів і воєначальників.

«Третій пункт стосується російської пропагандистської машини. путін також веде війну у публічному просторі, з армією пропагандистів та дезінформаційних мереж. Вони поширюють отруйну брехню, щоб поляризувати наші громади. Тому ми пропонуємо список путінських пропагандистів, а також інших військових та політичних командирів», — зазначила фон дер Ляєн.

4. Єврокомісія також пропонує нові заходи для запобігання обходу санкцій.

«Ми відстежуватимемо олігархів, які намагаються приховати або продати свої активи, щоб уникнути санкцій. І разом із державами-членами ми створимо огляд усіх заморожених активів російського центрального банку, які зберігаються в ЄС. Нам потрібно знати, де вони є та яка їх вартість. Це вкрай важливо через можливе використання державних російських активів для фінансування реконструкції України», — сказала голова Єврокомісії.

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Спеціальний посланник ЄС Девід О’Салліван працює з третіми країнами, щоб вирішити проблему обходу санкцій. Наступного тижня організовують Форум для координаторів санкцій з метою посилення їх застосування, вказали у Єврокомісії.

5. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель своєю чергою вказав, що 10-й пакет санкцій також стосуватиметься банківського сектору.

Також пропонується запровадити санкції проти майже 100 додаткових фізичних та юридичних осіб, відповідальних за військову діяльність, політичні рішення, пропаганду та дезінформацію.

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Як вказано, новий пакет знову завдасть сильного удару по російському військовому і оборонному сектору, відповідальному за розробку безпілотників, націлених на цивільне населення і цивільну інфраструктуру.

«Я закликаю держави-члени швидко ухвалити цей новий пакет санкцій. Наша мета полягає в тому, щоб разом із нашими партнерами по G7 запровадити додаткові серйозні санкції до 24 лютого — рівно через рік після того, як путін розпочав свою імперську війну», — наголосила фон дер Ляєн.

Раніше фон дер Ляєн казала , що десятий пакет європейських санкцій проти рф включатиме нові експортні заборони на суму понад 10 млрд євро. Також він зачепить «пропагандистів володимира путіна».

Президент України Володимир Зеленський заявляв , що Європейський союз має запровадити санкції проти ядерної та ракетної галузей росії.

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