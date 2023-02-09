ЄС готує 10-й пакет санкцій проти росії: активи агресора можуть законно направити в Україну — Finance.ua

ЄС готує 10-й пакет санкцій проти росії: активи агресора можуть законно направити в Україну Сьогодні 20:24 — Казна та Політика

ЄС готує 10-й пакет санкцій проти росії: активи агресора можуть законно направити в Україну

Європейський Союз (ЄС) готується прийняти 10-й пакет санкцій щодо росії, які запроваджуються за її агресію проти України. При цьому ЄС вважає можливим і законним використання заморожених російських активів для відновлення України.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель. Заява прозвучала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Десятий пакет європейських санкцій проти рф включатиме нові експортні заборони на суму понад 10 млрд євро. Також він зачепить «пропагандистів володимира путіна», уточнила фон дер Ляєн.

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«Ми націлимося на путінських пропагандистів, тому що їх брехня отруює громадський простір у росії та за кордоном. Нові санкції ще більше виснажать військову машину росії і вразять основи її економіки», — додала вона.

Щодо російських активів, то, ймовірно, йдеться про новий юридичний механізм їх використання, про який писали західні ЗМІ. Він припускає, що активи рф можна направити на благо України без їх конфіскації.

Сумарно Євросоюз та G7 заморозили близько 300 млрд євро, що належать центробанку (ЦБ) рф. Однак, за даними журналістів, у запропонованому механізмі йдеться про меншу суму в 33,8 млрд євро.

Згідно з планом Єврокомісії, новий пакет санкцій ЄС буде введений до річниці початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, тобто до 24 лютого. При цьому Європарламент ухвалив резолюцію, в якій зажадав не затягувати із запровадженням 10-го пакету санкцій.

Також у ЄП закликали негайно запровадити повне ембарго на постачання ядерного палива із рф. Крім того, запропоновано включити в списки санкцій «Росатом» і «Лукойл», які продовжують безкарно працювати на європейському ринку.

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