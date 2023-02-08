Bloomberg пояснив, чому російська економіка досі тримається під натиском санкцій — Finance.ua

Bloomberg пояснив, чому російська економіка досі тримається під натиском санкцій Сьогодні 21:38 — Світ

Bloomberg пояснив, чому російська економіка досі тримається під натиском санкцій

Стан російської економіки поки що значно кращий, ніж прогнозували багато аналітиків після вторгнення росії в Україну. Все це завдяки рекордним державним і приватним витратам, спрямованим на інвестиції. Саме це допомогло російській економіці майже безболісно пережити більшість санкцій та їх наслідків. Та все ж економісти сходяться на думці, що ефект від витрат тимчасовий і в 2023 році він, швидше за все, закінчиться.

Про це пише агентство Bloomberg

Масовий вихід іноземних компаній, а також обмеження, що забороняють співпрацю з російськими компаніями, сприяли необхідності нарощувати власне виробництво, що викликало справжній бум внутрішніх інвестицій. Агентство зазначає, що майже відразу після вторгнення експерти Bloomberg прогнозували обвал інвестицій на 20% за підсумками року, проте всупереч очікуванням вони зросли на 6%. Компанії вкладалися у власне виробництво, російські аналоги програмного забезпечення, логістичних рішень, обладнання.

Головним джерелом фінансування інвестицій у 2022 році стали внутрішні кошти компаній та підприємців — на них припало 56,3% усіх вкладень, на другому місці — державні інвестиції (17,8%), на третьому — банківське кредитування (11,4%). Близько 8,6% — інші джерела фінансування, а 5,4% — інші джерела кредитування.

Проте економісти вважають, що в 2023 році розраховувати на подальше зростання інвестицій не варто. Bloomberg прогнозує зниження їхнього обсягу за підсумками року на 5%, що вважається дуже поганим показником для економіки, яка намагається вибратися з рецесії.

Зниження доходів і тиск з боку санкцій неминуче призведуть до скорочення інвестицій, вважають аналітики.

Bloomberg визнає, що позитивний ефект від інвестицій справді є. Так, наприклад, у Псковській області найближчим часом буде запущено виробництво промислових акумуляторів, в республіці Чувашія почнуть випускати перекис водню, який має повністю покрити внутрішній попит, а в Московській області налагодять виробництво гідравлічного обладнання та фармацевтики.

Значна частина нових виробництв запускається завдяки державному фінансуванню, проте якість продукції викликає питання, зазначає агентство. Воно нагадує, що це визнавав навіть Банк росії, який називав цей процес «зворотною індустріалізацією» — коли росія значно переплачуватиме за створення товарів нижчої якості, ніж ті, до яких вже звикла економіка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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