ЄБРР значно погіршив прогноз щодо економіки України на 2023 рік — Finance.ua
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ЄБРР значно погіршив прогноз щодо економіки України на 2023 рік

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ЄБРР значно погіршив прогноз щодо економіки України на 2023 рік
ЄБРР значно погіршив прогноз щодо економіки України на 2023 рік
Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до з 8%, прогнозовані у вересні 2022 року, до 1%.
Про це йдеться в новому звіті «Регіональні економічні перспективи».
Аналітики ЄБРР зазначили, що в 2023 році, якщо виходити з того, що бойові дії в Україні залишаться обмеженими нинішньою територією, на якій до війни вироблялося менше 20% ВВП, цілком імовірно, що реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% до рівня 2021 року.
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Водночас економіка України, як і раніше, сильно залежатиме від міркувань воєнного часу.
«Якщо не відбудеться значних стратегічних змін на місцях, зростання ВВП України в 2024 році, ймовірно, буде млявим, але принаймні позитивним», — додав банк.
Фінустанова прогнозує, що у 2024 року українська економіка зросте на 3%.
Загалом ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП ринків Європи, Кавказу, Центральної Азії і півночі Африки, на 2023 рік до 2,1% з очікуваних у вересні минулого року 3%. У 2024 році очікується, що темпи зростання економіки прискоряться до 3,3%.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський банк реконструкції та розвитку очікує рекордних збитків у 2022 році, насамперед через втрати від своїх портфельних активів у росії та білорусі;
  • наприклад, у третьому кварталі 2022 року ЄБРР зафіксував чистий збиток 1,7 млрд євро після прибутку в розмірі 2,5 млрд євро за 2021 рік.
За матеріалами:
Економічна Правда
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