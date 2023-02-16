Український бізнес отримає спрощення в десятках напрямків — Президент — Finance.ua

Український бізнес отримає спрощення в десятках напрямків — Президент Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд готує нові кроки з дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямків.

«Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямків — це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій», — сказав голова держави у вечірньому відеозверненні

Зеленський зазначив, що готуються кроки й у напрямі створення та підготовки робочих місць, бо це «допомога нашій стійкості» і це «шлях для повернення наших людей в Україну».

Президент повідомив, що провів сьогодні економічну нараду щодо підготовки до весни, і є багато питань, які стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для людей і галузей.

«Аграрний сектор — дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності — очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися», — додав Зеленський.

Третина українців, які мали роботу до війни, наразі не працюють, а кожен десятий — втратив практично всі доходи. Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 23-26 грудня 2022 року, свідчать, що серед тих, хто мав роботу до війни, 40% працюють у звичному режимі, 17% — віддалено або частково, 8% — знайшли нову роботу.

За період дії в Україні воєнного стану, в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 19 тис. 738 кредитних договорів на загальну суму 81,61 млрд грн. З моменту старту цієї програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 54 560 тис. кредитів.

Крім того, на тлі російського вторгнення в Україну за підсумками 2022 року платоспроможні українські банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн роком раніше.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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