Німеччина заблокувала "Росатому" будівництво АЕС у Туреччині та Угорщині — Finance.ua

Німеччина заблокувала "Росатому" будівництво АЕС у Туреччині та Угорщині Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

Німеччина заблокувала для корпорації «Росатом» поставки обладнання, необхідного на будівництві АЕС в Туреччині та Угорщині. Про це пише «Коммерсантъ»

За даними видання, поки жодних формальних повідомлень про припинення поставок і скасування контракту не було. Однак Федеральне управління економіки та експортного контролю Німеччини досі не видало компанії Siemens Energy дозволу на поставку комплексного розподільного пристрою для АЕС «Аккую», яку росіяни будують в Туреччині.

Також німецька влада відмовилася видати Siemens Energy дозвіл на поставку системи управління технологічними процесами для АЕС «Пакш-2», яку «Росатом» будує в Угорщині.

«У німецької сторони існують сумніви щодо точки поставки обладнання через побоювання, що обладнання може бути ввезено в Росію, хоча такого типу електротехнічне обладнання виготовляється під конкретний об’єкт», — пише видання.

Нині влада Туреччини веде переговори з урядом Німеччини з цієї проблеми. Передбачається, що виходом із ситуації може стати доставка обладнання безпосередньо на об’єкт під наглядом представників Siemens.

У березні окупанти захопили Запорізьку АЕС. З того часу російська держкомпанія «Росатом» намагається взяти станцію під свій контроль і управляти нею.

За деякими даними, «Росатом» допомагає здійснювати поставки санкційних компонентів і технологій для російської військової промисловості.

Попри це, ніяких санкцій проти самого «Росатому» з боку Заходу поки не вводилося. Тільки Фінляндія відмовилася продовжувати співпрацю з корпорацією «Росатом», яка повинна була побудувати для фінів АЕС.

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УНІАН За матеріалами:

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