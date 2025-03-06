День фінансів: рішення щодо облікової ставки, нові правила перетину кордону ЄС, план допомоги ВПО — Finance.ua

День фінансів: рішення щодо облікової ставки, нові правила перетину кордону ЄС, план допомоги ВПО Сьогодні 17:45

У четвер, 6 березня, НБУ підвищив облікову ставку, а Рада ЄС погодила нові правила перетину кордону.

Облікова ставка. Правління Національного банку Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики. «Це рішення спрямовується на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%», — заявили в НБУ.

Під час пресбрифінгу голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Також Пишний зазначив, що Міжнародний валютний фонд зменшив обсяг траншу, який очікується у березні, на прохання України. Київ має джерела зовнішнього фінансування.

Причини призупинення допомоги від США. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила , що Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні для її перегляду. Питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.

Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тисяч українців, які виїхали з України після початку повномасштабної війни. Цей крок, який очікується вже в квітні, стане кардинальною зміною політики щодо українців, яка діяла за часів адміністрації Байдена.

Ще не минуло 100 днів президентства Трампа, як він вже розсварився із всіма союзниками та провокує торгові війни. Вже запроваджено мита на товари з сусідами, які до сьогоднішнього дня були великими торговельними партнерами — Мексикою і Канадою, а також Китаєм. На черзі — Європейський Союз, якому Трамп пригрозив 25% митами. До чого призведе торгова війна США проти всіх та як це може позначитися на Україні — дивіться в сюжеті на нашому YouTube-каналі:

План допомоги ВПО. Міністерство розвитку громад та територій Міністерство розвитку громад та територій представило попередній план комплексної допомоги ВПО, що включає житло, фінанси, працевлаштування, навчання, медицину, соцзахист та цифрові послуги. Програма має об’єднати широкий спектр ініціатив, яка допоможе у вирішенні не тільки нагальних житлових і соцпитань, але й надасть можливості для економічної активності та професійного зростання ВПО, зазначили в міністерстві.

Водночас європейські політики вважають, що відсутність військової підтримки України з боку США впливатиме на перебіг війни. На їхню думку, надалі це може перерости в нову хвилю великої кількості українських біженців.

Нові правила перетину кордону ЄС. Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ затвердила позиційний документ (general approach) щодо поступового запуску нової цифрової системи управління кордонами Entry/exit system (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.

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Відмітимо, що за дев’ять місяців 2024 року камери автоматичної відеофіксації виявили на дорогах України понад 3,2 млн порушень правил дорожнього руху. У новій статті розповідаємо про те, які ж штрафи чекають на автомобілістів за порушення тих чи інших правил та яким чином їх можна перевірити, аби впевнитися в тому, що ви «чисті»:

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