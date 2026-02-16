День фінансів: рейтинг збиткових банків, кредити пенсіонерам на «Укрпошті», іпотека під час війни Сьогодні 17:40

Понеділок, 16 лютого. Сьогодні розповімо, як депутати планують змінити підхід до мобілізації і чому американський долар цього року може суттєво ослабнути.

Збиткові банки України

Національний банк назвав банки, які отримали найбільші збитки за 2025 рік.

Так, минулого року збитки отримали 7 банків із 60. Найбільший збиток за звітний період отримав державний банк «ПІН Банк» — 63,19 млн гривень. Наступним за розміром збитку йде Кристал Банк — 32,8 млн гривень. Першу трійку замкнув банк «Український капітал» зі збитком 17,7 млн гривень.

Долар під тиском

Стратег State Street Corp. Лі Феррідж заявив , що американський долар цього року може суттєво ослабнути. Такий сценарій можливий, якщо Федеральна резервна система США піде на глибше зниження ставок, ніж зараз очікують ринки. На його думку, зміна керівництва в центральному банку та політичний тиск можуть посилити тенденцію до дешевших запозичень — а це, своєю чергою, створить додатковий тиск на долар.

Зі свого боку членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла , що відбувається на українському валютному ринку.

За її словами, за підсумками офіційного курсу протягом 9−13 лютого гривня зміцнилася, проте дуже незначно: чиста зміна становить 5 копійок, або 0,13% від початкового рівня. Протягом цього тижня різкі та короткочасні коливання курсу можливі, але, ймовірно, 16−20 лютого системних змін не відбудеться.

Іпотека під час війни

Купівля житла в кредит попри війну не втрачає популярності, тим більше, що ринок нерухомості та банківські установи вже адаптувалися до умов невизначеності та пропонують доволі широкий вибір варіантів іпотечних продуктів. Іпотека — це не лише доволі зручний спосіб придбати власне житло, а й довгостроковий фінансовий договір із можливими серйозним юридичними наслідками.

У новій статті пояснюємо, чим іпотека відрізняється від інших кредитних продуктів і як правильно оформити кредит: «Як правильно обрати та оформити житловий кредит під час війни».

Кредити пенсіонерам

Пенсіонери зможуть отримувати невеликі споживчі кредити у банку , який планує створити «Укрпошта». Погашення таких позик відбуватиметься автоматично з наступної пенсійної виплати.

«Коли запрацює банк, це буде офіційний овердрафт. Листоноші вже кредитують пенсіонерів, купуючи для них продукти в борг „на зошит“», — 🗨️, — розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Як правило, це невеликі суми, які повертаються із наступної пенсійної виплати.

Також Смілянський пояснив , чому співробітники «Укрпошти» мають 100% бронювання. За його словами, «Укрпошта» отримала право на бронювання військовозобов’язаних працівників як об’єкт військової інфраструктури. Підприємство виконує контракт із Міністерством оборони щодо розповсюдження повісток.

Операції з платіжними картками

За даними Національного банку, у 2025 році кількість операцій з використанням платіжних карток становила 9 512,3 млн, а їхня загальна сума — 7 157,2 млрд грн. Це більше на 10% за кількістю та 9% за сумою порівняно з 2024 роком.

Крім того, перекази з картки на картку за сумою становили 26,3% (або 1 231,9 млрд грн).

Ключові ознаки «дроблення бізнесу»

У ДПС розповіли, що одним із найбільш розповсюджених методів ухилення від сплати податків у повному обсязі є так зване «дроблення бізнесу». Під цією схемою розуміють штучний поділ великої або середньої компанії на мережу окремих суб’єктів — найчастіше фізичних осіб-підприємців (ФОП), які обирають спрощену систему оподаткування.

«Дія.City» зростає

Як свідчать дані «Опендатабот», станом на початок лютого у спеціальному правовому режимі Дія. City налічується 3 707 компаній. Минулого року простір продемонстрував стрімке зростання — кількість резидентів збільшилася вдвічі. Також дані свідчать, що резиденти активно розширюють штат.

До речі, за даними DOU, сфера DevOps залишається однією з найвисокооплачуваніших в українському ІТ. Зарплати SRE, DevOps, Security та SysAdmin за пів року майже не змінилися. Однак у DevOps знизився третій квартиль зарплат порівняно з літом 2025 року — найбільш високооплачуваних фахівців стало дещо менше або їм стали менше платити.

Нові підходи до мобілізації

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив , що в Україні найближчими місяцями можуть представити оновлені підходи до мобілізації. Вони передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур.

Очікується, що це дасть змогу зменшити обсяги мобілізації та зробити військову службу більш прогнозованою для громадян.

