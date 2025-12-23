День фінансів: рейтинг України після реструктуризації боргу, Revolut закриває рахунки Сьогодні 17:38

Рейтинг України після реструктуризації боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний кредитний рейтинг України зі стану вибіркового дефолту до рівня CCC. Рішення ухвалили після того, як Україна оголосила про досягнення домовленості з кредиторами щодо обміну боргових інструментів, привʼязаних до зростання економіки, на звичайні облігації.

85% українців планують залишатися в країні

Результати дослідження демонструють важливий сигнал для економіки: попри воєнні ризики та турбулентність ринку праці, вагома частка українців (85%) планують залишатися в країні, продовжуючи працювати на нинішньому місці або шукати нове.

Ринок праці стає все більш конкурентним

Україна продовжує жити та працювати в умовах повномасштабної війни, а бізнес — перебудовуватися під безпрецедентні виклики, якість управлінських рішень набуває вирішального значення. Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua. Ми вибрали основне.

Сплата податків з іноземних доходів

Українці, які працюють за кордоном, не зобов’язані повторно сплачувати податки в Україні, якщо вони вже сплачені в іншій країні. Україна має угоди з багатьма державами про уникнення подвійного оподаткування, тож сплачені за кордоном суми можуть бути зараховані при визначенні податкових зобов’язань в Україні.

Обсяг вкладів перевищив 1 552 млрд грн

Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Revolut закриває рахунки

Британський необанк Revolut попередив всіх клієнтів з України, що вже за 60 днів, з 22 лютого 2026 року буде вимушений закрити їхні рахунки.

Як зросла вартість новорічного столу за останні 7 років

Журналісти проаналізовали дані Інституту аграрної економіки, який щороку розраховує ціну новорічного меню для сім’ї з чотирьох осіб, використовуючи незмінний стандартний набір продуктів. Це дозволяє об’єктивно порівнювати витрати у динаміці.

Де вигідніше орендувати квартири та будинки

Житлова нерухомість, що здається в оренду, стикнулася зі зниженням попиту та зростанням цін. Аналітики фіксують ключовий тренд — дефіцит пропозиції та зростання ролі автономності житла.

