День фінансів: рекорд прибутковості ПриватБанку, умови переходу до плаваючого курсу, перевірки бізнесу — Finance.ua

День фінансів: рекорд прибутковості ПриватБанку, умови переходу до плаваючого курсу, перевірки бізнесу Сьогодні 17:50

Понеділок, 14 серпня. ПриватБанк б'є рекорди по прибутковості, а ІТ-ринок — антирекорди по кількості вакансій.

Рекорд прибутковості. ПриватБанк завершив перше півріччя 2023 року з фінансовим результатом у 29,7 млрд грн. «Банк побив свій власний рекорд прибутковості», — ПриватБанк завершив перше півріччя 2023 року з фінансовим результатом у 29,7 млрд грн. «Банк побив свій власний рекорд прибутковості», — заявили у фінустанові

Перехід до плаваючого курсу. В Нацбанку В Нацбанку готові повертатися до політики плаваючого валютного курсу, якщо для цього складуться певні фактори. Там зазначають, що після скасування фіксованого курсу вартість валюти може як збільшуватися, так і зменшуватися.

Перевірка бізнесу. Податкова служба Податкова служба запланувала перевірити 1019 компаній та 256 фізичних осіб до кінця року. Крім того, податкова перевірить 29 компаній щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ.

Як змінився ІТ-ринок під час війни. До повномасштабного вторгнення, з лютого по вересень 2021 року, До повномасштабного вторгнення, з лютого по вересень 2021 року, ІТ-вакансій було більше , ніж кандидатів на Djinni. Був «солодкий» період для розробників. Кандидатам всі писали, вони отримували пропозиції пачками, могли знайти собі роботу за один день і міняти кожній пів року. Наразі ж кандидатів в 9 разів більше, ніж вакансій.

Вартість реєстрації авто в салоні. З 6 серпня, відвідавши автосалон, одразу можна отримати і номерні знаки, і свідоцтво про реєстрацію саме в автосалоні. В З 6 серпня, відвідавши автосалон, одразу можна отримати і номерні знаки, і свідоцтво про реєстрацію саме в автосалоні. В Головному сервісному центрі МВС повідомили , що коштує така реєстрація 785 грн: 200 грн за адмінпослуги + 307 грн за бланк свідоцтва про реєстрацію + 278 грн за номерні знаки.

До речі, в Україні до кінця вересня планують запровадити можливість оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн у застосунку «Дія».

Нові правила евакуації авто. Кабмін вніс зміни до процедури тимчасового затримання транспортних засобів. Тепер автомобілі Кабмін вніс зміни до процедури тимчасового затримання транспортних засобів. Тепер автомобілі дозволили вилучати без понятих. Проте співробітники зобов’язані вести фото- або відеозйомку.

Також з’явилась можливість обміняти електронне посвідчення водія на звичайне за кордоном. Послуга обміну є в Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині, Іспанії.

Знижки від Укрзалізниці. З 14 серпня в Укрзалізниці З 14 серпня в Укрзалізниці стартував другий етап програми лояльності «Залізні друзі». Відтепер кожен кілометр подорожі перетворюється на бонуси, які можна накопичувати у своєму профілі у застосунку «УЗ».

Додамо, що автобусний оператор FlixBus оголосив про запуск нової автобусної лінії з Чернігова та Києва до Варшави.

Іпотека для молоді. , щоб перший внесок 20% за молодих українців сплачували громади. В міністерстві вважають, що допомога зі внеском у 20% за іпотеки на житло під 7%, що є «дуже низькою ставкою», стимулюватиме повернення молоді з-за кордону. В Мінекономіки пропонують , щоб перший внесок 20% за молодих українців сплачували громади. В міністерстві вважають, що допомога зі внеском у 20% за іпотеки на житло під 7%, що є «дуже низькою ставкою», стимулюватиме повернення молоді з-за кордону.

Міграція українців стала корисною для країн ЄС. За приблизно півтора року країни ЄС прийняли близько 6 мільйонів біженців з України. Вже через рік після початку повномасштабного вторгнення близько 40% біженців з України працювали в Європі. Це За приблизно півтора року країни ЄС прийняли близько 6 мільйонів біженців з України. Вже через рік після початку повномасштабного вторгнення близько 40% біженців з України працювали в Європі. Це надає переваги не лише самим мігрантам, які інтегруються у нові громади, але і йде на користь приймаючій країні.

Відмітимо, що знання англійської мови завжди цінувалося, але зараз, коли мільйони українців за кордоном і не знають місцевої мови, знання англійської - це просто must have. Окрім того, що англійська відкриває будь-які двері під час подорожей, вона на сьогодні - мова науки, бізнесу, що дозволяє не лише наздоганяти світ, а й формувати тренди. Тому Finance.ua вирішив дізнатись, скільки коштує вивчити англійську мову в Україні та чи можна це зробити безкоштовно:

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