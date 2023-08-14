День фінансів: рекорд прибутковості ПриватБанку, умови переходу до плаваючого курсу, перевірки бізнесу — Finance.ua

День фінансів: рекорд прибутковості ПриватБанку, умови переходу до плаваючого курсу, перевірки бізнесу
Понеділок, 14 серпня. ПриватБанк б'є рекорди по прибутковості, а ІТ-ринок — антирекорди по кількості вакансій.
Рекорд прибутковості. ПриватБанк завершив перше півріччя 2023 року з фінансовим результатом у 29,7 млрд грн. «Банк побив свій власний рекорд прибутковості», — заявили у фінустанові.
Перехід до плаваючого курсу. В Нацбанку готові повертатися до політики плаваючого валютного курсу, якщо для цього складуться певні фактори. Там зазначають, що після скасування фіксованого курсу вартість валюти може як збільшуватися, так і зменшуватися.
Перевірка бізнесу. Податкова служба запланувала перевірити 1019 компаній та 256 фізичних осіб до кінця року. Крім того, податкова перевірить 29 компаній щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ.
Як змінився ІТ-ринок під час війни. До повномасштабного вторгнення, з лютого по вересень 2021 року, ІТ-вакансій було більше, ніж кандидатів на Djinni. Був «солодкий» період для розробників. Кандидатам всі писали, вони отримували пропозиції пачками, могли знайти собі роботу за один день і міняти кожній пів року. Наразі ж кандидатів в 9 разів більше, ніж вакансій.
Вартість реєстрації авто в салоні. З 6 серпня, відвідавши автосалон, одразу можна отримати і номерні знаки, і свідоцтво про реєстрацію саме в автосалоні. В Головному сервісному центрі МВС повідомили, що коштує така реєстрація 785 грн: 200 грн за адмінпослуги + 307 грн за бланк свідоцтва про реєстрацію + 278 грн за номерні знаки.
- До речі, в Україні до кінця вересня планують запровадити можливість оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн у застосунку «Дія».
Нові правила евакуації авто. Кабмін вніс зміни до процедури тимчасового затримання транспортних засобів. Тепер автомобілі дозволили вилучати без понятих. Проте співробітники зобов’язані вести фото- або відеозйомку.
- Також з’явилась можливість обміняти електронне посвідчення водія на звичайне за кордоном. Послуга обміну є в Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині, Іспанії.
Знижки від Укрзалізниці. З 14 серпня в Укрзалізниці стартував другий етап програми лояльності «Залізні друзі». Відтепер кожен кілометр подорожі перетворюється на бонуси, які можна накопичувати у своєму профілі у застосунку «УЗ».
- Додамо, що автобусний оператор FlixBus оголосив про запуск нової автобусної лінії з Чернігова та Києва до Варшави.
Іпотека для молоді. В Мінекономіки пропонують, щоб перший внесок 20% за молодих українців сплачували громади. В міністерстві вважають, що допомога зі внеском у 20% за іпотеки на житло під 7%, що є «дуже низькою ставкою», стимулюватиме повернення молоді з-за кордону.
Міграція українців стала корисною для країн ЄС. За приблизно півтора року країни ЄС прийняли близько 6 мільйонів біженців з України. Вже через рік після початку повномасштабного вторгнення близько 40% біженців з України працювали в Європі. Це надає переваги не лише самим мігрантам, які інтегруються у нові громади, але і йде на користь приймаючій країні.
Відмітимо, що знання англійської мови завжди цінувалося, але зараз, коли мільйони українців за кордоном і не знають місцевої мови, знання англійської - це просто must have. Окрім того, що англійська відкриває будь-які двері під час подорожей, вона на сьогодні - мова науки, бізнесу, що дозволяє не лише наздоганяти світ, а й формувати тренди. Тому Finance.ua вирішив дізнатись, скільки коштує вивчити англійську мову в Україні та чи можна це зробити безкоштовно:
Скільки коштує вивчити англійську мову в Україні? 📚
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