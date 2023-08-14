З’явилась можливість обміняти електронне посвідчення водія на звичайне за кордоном — Finance.ua
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З’явилась можливість обміняти електронне посвідчення водія на звичайне за кордоном

Особисті фінанси
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З’явилась можливість обміняти електронне посвідчення водія на звичайне за кордоном
З’явилась можливість обміняти електронне посвідчення водія на звичайне за кордоном
Обмін українського посвідчення водія на таке ж українське современного образца надається за кордоном в 11 центрах ДП «Документ». Це можливо завдяки співпраці сервісних центрів МВС та Паспортного сервісу. Послуга обміну є в Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині, Іспанії.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Хто може отримати послугу

Отримати таку послугу можуть всі, у кого є національне посвідчення водія, видане в Україні. Вона актуальна, коли посвідчення протерміновується, якщо водій змінює прізвище, ім'я тощо, або коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються.
Від початку 2023 року і до 7 серпня уже обміняно 21 475 посвідчень за кордоном. А за весь час, коли така послуга існує за межами України, уже 24 433 водії скористались можливістю обміняти українське посвідчення водія на таке ж українське сучасного зразка.
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«Сучасне посвідчення водія, видане в Україні, є посвідченням європейського зразка, і не існує вимоги обмінювати його на національні посвідчення інших країн», — нагадали в установі.
Крім того, в Україні чинними є електронні посвідчення водія, а за кордоном їх використання не регламентується міжнародним законодавством. Тут варто пояснити, що від травня 2023 року в нашій країні є дві опції:
  • замовити отримання звичного посвідчення водія — на пластиковому бланку із його відображенням в Дії та Електронному кабінеті водія;
  • замовити електронне посвідчення водія — без використання пластикового бланка, а лише з віртуальним бланком, який відображається в Дії та Електронному кабінеті водія.
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Відповідно, якщо людина виїхала за кордон поїздом, наприклад, і в неї є електронне посвідчення водія, яке не є дійсним за межами України, то у центрах ДП «Документ» можна обміняти таке посвідчення водія і отримати звичний пластиковий документ, який є чинним за кордоном. Відновлення втраченого посвідчення водія поки не можливе за кордоном. Там надається лише послуга обміну.
Із адресами усіх центрів ДП «Документ» можна ознайомитись на сайті Паспортного сервісу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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