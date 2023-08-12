Новий пункт ПДР дозволяє українським водіям суттєво заощадити — Finance.ua

Новий пункт ПДР дозволяє українським водіям суттєво заощадити Сьогодні 07:48 — Технології&Авто

Правила дорожнього руху в Україні зазнали значних змін, особливо в частині використання фар.

З моменту введення в дію оновлених ПДР з 1 травня українські автомобілісти отримали шанс суттєво скоротити витрати, оскільки у правоохоронців з’явилося на одну підставу для штрафів менше.

Важливо підкреслити, що це коригування не пов’язане з воєнним станом і стосується виключно розділу 9 ПДР, який присвячений попереджувальним сигналам.

Пункт 9.8 ПДР України змінено на період з 1 жовтня по 1 травня

Раніше в цей період усі транспортні засоби, що рухаються за межами населених пунктів, були зобов’язані використовувати денні ходові вогні (ДХВ).

У ситуаціях, коли ДХВ не були інтегровані в транспортний засіб, обов’язковим було використання ближнього світла фар. Однак, починаючи з 1 травня, українські водії тимчасово звільняються від обов’язку використовувати денні ходові вогні або ближнє світло фар як альтернативу. Важливо підкреслити, що цей виняток стосується виключно доріг за межами населених пунктів, тоді як вимога використовувати ближнє або дальнє світло фар в межах цих територій залишається незмінною.

В результаті цього перегляду правил дорожнього руху правоохоронні органи більше не мають прерогативи накладати штрафи на водіїв, які не вмикають ближнє світло фар під час руху за межами населених пунктів. Ця зміна є певним полегшенням для водіїв, враховуючи, що потенційний штраф за несправні ДХВ в Україні може сягати 510 гривень.

Ця зміна в правилах дорожнього руху щодо фар має на меті забезпечити більшу гнучкість для водіїв у певні періоди року. Завдяки скасуванню обов’язкового використання DRL або ближнього світла фар поза межами населених пунктів, українські водії тепер можуть дотримуватися оновлених протоколів без загрози штрафів.

Однак важливо підкреслити, що ці зміни не применшують важливості безпеки дорожнього руху. Водіям, як і раніше, наполегливо рекомендується проявляти обачність і за необхідності використовувати належне освітлення, особливо в умовах недостатньої освітленості або за небезпечних обставин.

У світлі цих змін українським водіям слід ознайомитися з оновленими правилами і відповідно адаптувати свою поведінку на дорозі. Розуміння правил дорожнього руху та будь-яких подальших змін до них має першорядне значення для забезпечення безпеки дорожнього руху та дотримання правових норм. Поінформовані водії мають можливість приймати виважені рішення, які сприяють створенню безпечного середовища для них самих та інших учасників дорожнього руху.

Зрештою, нещодавні зміни в українських правилах дорожнього руху, що стосуються використання фар, надають водіям можливість економити та уникати штрафів. Дозвіл на використання DRL або ближнього світла фар за межами населених пунктів у певні періоди надає водіям більшої гнучкості.

Тим не менш, водії повинні залишатися обережними і ставити безпеку на перше місце, використовуючи відповідне освітлення, коли це виправдано. Відстеження змін у правилах дорожнього руху є наріжним каменем відповідального водіння, що сприяє створенню безпечного дорожнього середовища для всіх учасників дорожнього руху.

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