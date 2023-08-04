Проєкт із прозорих іспитів на водійські права розширили ще на чотири області — Finance.ua

Проєкт із прозорих іспитів на водійські права розширили ще на чотири області Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Проєкт із прозорих іспитів на водійські права розширили ще на чотири області

Проєкт із забезпечення прозорих іспитів на водійські права у сервісних центрах МВС розширився із четверга ще на 4 області України — Рівненську, Житомирську, Кіровоградську і Сумську.

Про це під час поїздки до Рівного заявив начальник Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Микола Рудик.

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«Проєкт забезпечення прозорих умов складання іспитів розширюється ще на 4 області: Рівненську, Житомирську, Кіровоградську та Сумську. До цього він уже два місяці успішно триває у Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях. Проєкт передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності в регіонах, запровадження системи онлайн-запису на практичний іспит, а також технічне переоснащення класів та автівок для приймання іспитів», — зазначив Рудик.

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Своєю чергою голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль пообіцяв, що обласна влада спільно з тергромадами, де знаходяться сервісні центри МВС, виділять субвенцію для придбання автомобілів, аби посилити матеріально-технічну базу цих сервісних центрів. «Особлива увага для них — це інклюзивність», — сказав він.

У Головному сервісному центрі також оприлюднили список адрес, за якими триватиме проєкт із забезпечення прозорих іспитів. У відомстві поінформували, що усі ці сервісні центри МВС перетворюються на екзаменаційні хаби у своїх областях.

Укрінформ За матеріалами:

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