Проєкт із прозорих іспитів на водійські права розширили ще на чотири області — Finance.ua

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Проєкт із прозорих іспитів на водійські права розширили ще на чотири області

Казна та Політика
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Проєкт із прозорих іспитів на водійські права розширили ще на чотири області
Проєкт із прозорих іспитів на водійські права розширили ще на чотири області
Проєкт із забезпечення прозорих іспитів на водійські права у сервісних центрах МВС розширився із четверга ще на 4 області України — Рівненську, Житомирську, Кіровоградську і Сумську.
Про це під час поїздки до Рівного заявив начальник Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Микола Рудик.
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«Проєкт забезпечення прозорих умов складання іспитів розширюється ще на 4 області: Рівненську, Житомирську, Кіровоградську та Сумську. До цього він уже два місяці успішно триває у Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях. Проєкт передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності в регіонах, запровадження системи онлайн-запису на практичний іспит, а також технічне переоснащення класів та автівок для приймання іспитів», — зазначив Рудик.
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Своєю чергою голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль пообіцяв, що обласна влада спільно з тергромадами, де знаходяться сервісні центри МВС, виділять субвенцію для придбання автомобілів, аби посилити матеріально-технічну базу цих сервісних центрів. «Особлива увага для них — це інклюзивність», — сказав він.
У Головному сервісному центрі також оприлюднили список адрес, за якими триватиме проєкт із забезпечення прозорих іспитів. У відомстві поінформували, що усі ці сервісні центри МВС перетворюються на екзаменаційні хаби у своїх областях.

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За матеріалами:
Укрінформ
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