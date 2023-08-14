ПриватБанк побив власний рекорд прибутковості: скільки заробив банк за пів року — Finance.ua

ПриватБанк побив власний рекорд прибутковості: скільки заробив банк за пів року Сьогодні 12:00 — Фондовий ринок

ПриватБанк побив власний рекорд прибутковості: скільки заробив банк за пів року

ПриватБанк завершив перше півріччя 2023 року з фінансовим результатом у 29,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«Банк побив свій власний рекорд прибутковості, завершивши півріччя з фінансовим результатом у 29,7 млрд грн. Банк зберігає високу операційну ефективність, підтримуючи безперебійне обслуговування клієнтів. Операційні витрати залишаються стабільними під пильним контролем керівництва», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: ПриватБанк

Сплата дивідендів

«Ми підтримуємо державу шляхом сплати дивідендів та інвестицій у державні облігації. Банк у травні перерахував у державний бюджет 24,1 млрд грн у вигляді дивідендів (80% прибутку минулого року)», — додають у фінустанові.

Кредитний портфель

Кредитний портфель фізичних осіб зріс на 14% (на 6 млрд грн) до 49,2 млрд грн. Банк збільшив частку ринку кредитів фізичним особам до 36%, залишивши кредитні ставки у роздрібному сегменті на довоєнному рівні, незважаючи на зростання вартості ресурсів.

Депозитний портфель

Депозитний портфель фізосіб досяг 354 млрд грн, завдяки чому частка ринку збільшилась до 35,6%.

Залишки на строкових депозитних рахунках фізосіб у гривні зросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В цілому залишки на рахунках клієнтів збільшилися на 3,5% (на 16,1 млрд грн), що свідчить про високу довіру до банку.

Кредити для бізнесу

Банк продовжує підтримувати економіку України шляхом фінансування малих та середніх підприємств у галузях, що є найбільш важливими для продовольчої безпеки країни.

Банк профінансував 10,3 тис. підприємств, надавши нових кредитів на 15,6 млрд грн. З початку року кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс на 11%, що дозволило банку увійти у трійку лідерів у агрокредитуванні.

Допомога армії

У першому півріччі банк спрямував 100,3 млн грн на подолання наслідків війни. Зокрема, 50 млн грн було передано на допомогу ЗСУ та підрозділам, задіяним у збереженні територіальної цілісності, 25 млн грн — на ліквідацію наслідків трагедії на Каховській ГЕС, 15 млн грн - на допомогу постраждалим від ракетного обстрілу в Дніпрі, 5 млн грн — для центру протезування Superhumans, та ще 5,3 млн грн — на розвиток безбар'єрності та інші гуманітарні потреби.

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