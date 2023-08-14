Оформлення купівлі-продажу авто у «Дії» планують дозволити до кінця вересня — МВС — Finance.ua
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Оформлення купівлі-продажу авто у «Дії» планують дозволити до кінця вересня — МВС

Особисті фінанси
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Оформлення купівлі-продажу авто у «Дії» планують дозволити до кінця вересня — МВС
Оформлення купівлі-продажу авто у «Дії» планують дозволити до кінця вересня — МВС
В Україні до кінця вересня планують запровадити можливість оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн у застосунку «Дія», на додачу до вже запроваджених нових цифрових послуг.
Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драпʼятий заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».
«Наприкінці вересня плануємо разом із Мінцифри запровадити оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн. Громадянам не потрібно буде безпосередньо приходити до територіального сервісного центру, а вони зможуть через застосунок Дія оформити відповідний договір купівлі-продажу та отримати поштою номерний знак і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», — сказав заступник Міністра.
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Він додав, що такі зміни будуть корисними і для автобізнесу.
Він нагадав, що 6 серпня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 437, що запровадила деякі додаткові опції, зручні для громадян, коли вони купують автомобіль.
Він розповів, що тепер, коли ви звертаєтеся в автосалон і бажаєте купити новий автомобіль, всі дії за вас може зробити автосалон. Не потрібна нотаріально завірена довіреність, ви можете уповноважити працівника автосалону замість вас здійснити реєстраційні дії з автомобілем, отримати свідоцтво реєстрації на автомобіль, а також номерний знак на авто. По суті, громадянин із салону уже виїжджає на повністю оформленому автомобілі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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