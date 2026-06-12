День фінансів: реформа армії, перший трильйонер у світі, IPO ПриватБанку Сьогодні 17:45

П’ятниця, 12 червня. В Україні розпочинають перший етап трансформації Сил оборони, Маск став першим в історії доларовим трильйонером, а НБУ вже наступного року розглядає можливість IPO ПриватБанку.

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Реформа армії

Володимир Зеленський заявив про підготовку нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців. Передбачається збільшення виплат як для піхотинців, так і для бойових командирів. Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць. Максимальна сума — не більше 460 000 гривень. Мінімальна виплата для військових у тилу становитиме 30 тисяч гривень.

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Перший трильйонер у світі

Статки бізнесмена Ілона Маска перевищили один трильйон доларів, що зробило його першою людиною в історії, чий капітал досягнув такої позначки. У четвер SpaceX залучила рекордні $75 млрд під час первинного публічного розміщення акцій. Заявки від приватних інвесторів перевищили $100 млрд. Серед найбільших покупців опинилися суверенні фонди Саудівської Аравії, Катару та Кувейту, які отримають акції на суму понад $1 млрд. Найбільша у світі керуюча компанія BlackRock подала заявку більш ніж на $5 млрд.

💵 До речі, у новій статті Finance.ua розглянув, як працюють криптодепозити, чому вони стали популярними серед інвесторів та які стратегії дозволяють отримувати дохід залежно від рівня ризику та фінансових цілей:

Рахунки за опалення

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила , що постачальники не можуть вимагати оплату за фактично не надану послугу. Тому вона доручила перевірити нарахування за опалення, якого частина киян не отримувала у січні. За її словами, у таких платіжках мають бути нульові суми.

Зі свого боку директор комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін заявив , що підприємство зменшило вартість послуг теплопостачання, наданих у січні 2026 року, для 99% своїх споживачів. Йдеться про понад 1 млн квартир. Загальна сума знижки для споживачів перевищила 720 млн грн, а середній розмір зменшення нарахувань становив майже 40%.

Зарплата в Україні

Голова правління ПроКредит Банку Олександр Повшедний заявив , що зараз роботодавці змушені підвищувати зарплати без відповідного зростання продуктивності праці, а відтік молоді за кордон створює довгострокові ризики для економіки. За його словами, в окремих галузях річне зростання оплати праці може сягати 50%.

Володимир Кудрицький, ексочільник Укренерго, висловив думку , що головними перешкодами для залучення інвестицій в Україну залишаються не лише воєнні ризики, а й нестабільність регуляторного середовища, слабкість державних інституцій та відсутність послідовної стратегії розвитку. Без усунення цих бар’єрів Україна не зможе вийти на рівень ВВП у $1 трлн, як у сусідній Польщі.

IPO ПриватБанку

НБУ розглядає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) державного ПриватБанку на фондовій біржі.

🗨️ «Ми хотіли б спробувати, можливо, вже наступного року, провести IPO деяких банків. Ми навіть розглядаємо можливість використання інфраструктури українського або польського фондового ринку для продажу акцій найприбутковіших установ, таких як ПриватБанк», — розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Відмітимо, що ФГВФО завершив процедуру врегулювання АТ «Перший інвестиційний банк». Банк відновив платоспроможність і повернувся до повноцінної роботи на ринку. PinBank був визнаний неплатоспроможним у лютому 2026 року. Наприкінці квітня 100% акцій банку були продані компанії UAB Zen.com за 175 млн грн.

«єЯсла» для жінок-ФОП

В уряді заявили , що готові опрацювати можливість поширення програми «єЯсла» на жінок, які працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП). Водночас необхідно створити механізми контролю для запобігання можливим зловживанням.

🗨️ «Бізнес, з яким ми зустрічаємося на щоденній основі, ставить питання забезпечення кадрами і більш активного залучення жінок до ринку праці. Очевидно, що програма „єЯсла“ — це програма, яка дозволяє жінкам виходити на роботу і мати можливість себе забезпечувати. Ми готові розглянути можливості розширення цієї програми на фізичних осіб-підприємниць», — зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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