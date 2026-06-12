Кабмін озвучив термін запуску реформи в армії Сьогодні 18:00

Міністерство оборони готує реформу. Фото: Збройні Сили України

Міністерство оборони готує зміни до законодавства, які передбачають суттєве збільшення заробітних плат військовослужбовців і визначення конкретних термінів служби.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Підвищення виплат військовослужбовцям

«Міністерство оборони готує реформу, яка передбачатиме збільшення доплат для військовослужбовців. Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином збалансувати бюджет, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах», — зазначила вона.

Свириденко також повідомила, що триває опрацювання змін, які мають визначити більш чіткі терміни проходження військової служби.

«Усе це перебуває на стороні Міністерства оборони. У найближчі тижні ми готові з цією реформою виходити та впроваджувати її», — наголосила очільниця уряду.

Реформа ТЦК

Вона додала, що реформа територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) буде реалізовуватися після реформи підвищення заробітних плат військовим і врегулювання термінів служби.

«Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, і не знає, що таке ТЦК: на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Цій складній реформі ТЦК буде передувати реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони», — заявила Свириденко.

Що відомо про реформу армії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив , що в червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців. Президент доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби. Зокрема:

мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад має становити не менше ніж 30 тис. грн ;

; для військових на бойових позиціях передбачено суттєво вищі виплати;

для командирів, сержантів та офіцерів заплановано достойний рівень грошового забезпечення.

Окрему увагу приділено піхотинцям. Для них планується запровадження спеціальних контрактів із рівнем виплат від 250 тис. до 400 тис. грн залежно від виконання бойових завдань.

Також ми писали , що Міністерство оборони України найближчим часом представить оновлену реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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