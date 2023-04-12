День фінансів: прогноз курсу гривні від МВФ, рекордне збільшення видатків держбюджету, оновлені платіжки від «Нафтогазу» — Finance.ua

День фінансів: прогноз курсу гривні від МВФ, рекордне збільшення видатків держбюджету, оновлені платіжки від «Нафтогазу» Вчора 17:50

Середа, 12 квітня. За скільки років можна заробити мільйон доларів, та у скільки обійдеться діджиталізація Держстату.

40,7 гривні за долар. Міжнародний валютний фонд очікує, що середній офіційний курс у 2023 році становитиме Міжнародний валютний фонд очікує, що середній офіційний курс у 2023 році становитиме 40,7 гривні за долар . Це вище, ніж поточний фіксований курс НБУ на рівні 36,6 гривні, але нижче від бюджетного прогнозу. Також, за прогнозом МВФ, безробіття скоротиться до 20,9% порівняно з 24,5% у 2022 році.

Збільшення видатків держбюджету на 537 млрд грн. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд гривень.

Також Зеленський підписав закон, який передбачає призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, незалежно від строку звернення за пенсією.

До речі, як показують дані Пенсійного фонду, українські пенсіонери обирають ПриватБанк для отримання виплат. У цьому банку отримують пенсії 4,557 млн осіб. Окрім Привату, найбільше пенсіонерів отримують пенсії в Ощадбанку та Райффайзен Банку.

36,4% річних на кредити. За даними НБУ, середні За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2023 року у національній валюті становили 36,4% річних. Порівняно з лютим ставки зросли на 0,4 п.п. Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 5,1% до 2,6% річних.

55 млн грн на діджиталізацію Держстату. Міністерство цифрової трансформації планує оцифрувати Державну службу статистики, скоротити штат відомства на 30% та створити єдину центральну юрособу. «Завдання — побудувати сучасну організацію, яка більше схожа на IT-компанію і в режимі реального часу збирає, швидко обробляє і розповсюджує дані», — Міністерство цифрової трансформації планує оцифрувати Державну службу статистики, скоротити штат відомства на 30% та створити єдину центральну юрособу. «Завдання — побудувати сучасну організацію, яка більше схожа на IT-компанію і в режимі реального часу збирає, швидко обробляє і розповсюджує дані», — планує віцепремʼєр Михайло Федоров . Кошторис від консалтингу до реалізації становить близько 55 млн грн.

Платіжки 2 в 1. ГК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» ГК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» об’єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі. Як наголошують в компанії, всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрано в одному місці. В особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Перший біометановий завод в Україні. Регіональна газова компанія підключила до своїх мереж перший в Україні Регіональна газова компанія підключила до своїх мереж перший в Україні завод з виробництва біометану . Підприємство на рік вироблятиме близько 3 млн кубометрів газу, який споживатиме близько 1500 клієнтів — населення та промисловість.

1 млн грн від продажу марок «русскій воєнний корабль, іді...!». «Укрпошта» виставить на продаж тисячу примірників випущеної рік тому першої марки війни «русскій воєнний корабль, іді...!», щоб зібрати мільйон гривень на дрон. Тираж випуску лімітований — 1000 примірників. Ціна — 1600 грн.

за 215 років і 10 місяців. Швидше за всіх зароблять мільйон доларів мешканці Швейцарії — 14 років і 3 місяці. Більше 500 років треба працювати жителям Нігерії, Уганди, Єгипту та Пакистану. До речі, як показують результати дослідження Picodi.com, отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, українцю заробити мільйон доларів можна. Швидше за всіх зароблять мільйон доларів мешканці Швейцарії — 14 років і 3 місяці. Більше 500 років треба працювати жителям Нігерії, Уганди, Єгипту та Пакистану.

5 кандидатів на одне робоче місце. Через місяць після повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року на одне робоче місце в середньому претендували 24,3 кандидата. Майже через рік показник покращився: Через місяць після повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року на одне робоче місце в середньому претендували 24,3 кандидата. Майже через рік показник покращився: кількість претендентів знизилася до 5,2 на місце у січні 2023 року.

60% українців готові застрахувати себе від раку. В Україні понад 1 млн людей хворіють на різні онкологічні захворювання. На жаль, якісне лікування та сучасні препарати доступні не всім. Загалом дослідження показують, що 60% українців готові застрахувати себе та всю родину від раку за наявності такої можливості. Щоб зрозуміти, як працює страхування від онкозахворювань, наведемо як приклад кілька таких пакетів, які пропонують страхові компанії на вітчизняному ринку:

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