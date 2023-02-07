День фінансів: продовження воєнного стану, безкоштовні продуктові набори, колекція NFT-котів ЗСУ — Finance.ua
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День фінансів: продовження воєнного стану, безкоштовні продуктові набори, колекція NFT-котів ЗСУ

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У вівторок, 7 лютого, в Україні офіційно продовжили воєнний стан та мобілізацію. Верховна Рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня.
Як змінилися податкові норми в Україні. Для підприємців, які ведуть діяльність у містах з населенням понад 25 тисяч осіб, з 1 січня 2023 року обов’язкова наявність платіжних терміналівдля розрахунку з покупцями в безготівковій формі. Також із 1 січня для підприємців у сфері обміну валют запроваджується авансовий внесок із податку на прибуток підприємств.
Скільки українців отримують гроші в банках та через «Укрпошту». За даними ПФУ, загалом пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисяч осіб. З них 1 млн 785 осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисяч — через АТ «Укрпошта».
Пільги на оплату комунальних послуг. Окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати комунальних послуг. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду. До таких пільг належать, зокрема, пільги з оплати житла, комунальних послуг.
  • Також українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови тут.
Обміняти старі лампи на LED. Програма з обміну старих лампочок на LED розширює географію. Тепер послугою можуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й українці з міст та селищ міського типу.
До речі, днями в ЗМІ з’явилися новини, що в низці супермаркетів України можна отримати безкоштовні продуктові набори. Йдеться про мережі АТБ, Сільпо, Фоззі, Траш і Фора. Ми дослідили в новій статті, хто може розраховувати на допомогу:

Безкоштовні продуктові набори: як та де отримати 🧀🍎🥕

Курс гривні. Повернення курсу гривні до довоєнного рівня не буде. Але також немає передумов і для подальшого істотного просідання національної валюти. Таку думку висловив народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
  • Також експерт спрогнозував, наскільки у лютому може «просісти» долар. На думку дилера департаменту глобальних ринків OTP Bank Антона Курінного, впливає на це відсутність серйозного попиту на готівкову валюту і деякі інші коливання на валютному ринку.
Колекція NFT-котів ЗСУ. Команда UACatsDivision спільно з UNITED24 створила першу національну NFT-колекцію із зображенням котів-героїв ЗСУ. Усі зібрані від продажу кошти будуть скеровані на купівлю бойових морських дронів. Амбітна мета проєкту — зібрати 40 мільйонів гривень.
День фінансів: продовження воєнного стану, безкоштовні продуктові набори, колекція NFT-котів ЗСУ
За матеріалами:
Finance.ua
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