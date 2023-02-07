Експерт спрогнозував, наскільки у лютому може «просісти» долар — Finance.ua

Експерт спрогнозував, наскільки у лютому може «просісти» долар Сьогодні 08:07 — Валюта

Експерт спрогнозував, наскільки у лютому може «просісти» долар

Американський долар, який останніми днями ледь помітно, але постійно знижується в ціні, має тенденцію до подальшого здешевлення. На думку дилера департаменту глобальних ринків OTP Bank Антона Курінного, впливає на це відсутність серйозного попиту на готівкову валюту і деякі інші коливання на валютному ринку.

знизитись до показників, нижчих ніж 40 грн. Детальніше про це він пояснив у коментарі NV , додавши власні прогнози щодо вартості долара до кінця лютого. Курінний наголошує, що протягом місяця валюта США здатна

Одним із додаткових чинників, що впливають на формування курсу валют, є серйозний попит на її купівлю під тримісячний депозит. У цьому застосовується не офіційний, але близький до нього курс. Після того як термін дії такого депозиту спливає, населення отримує свою готівку, продає її в обмінниках і заходить на «нове коло» такого ж депозиту.

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«Поки що це стримує сильний попит на готівкову валюту в Україні», — переконаний фінансовий експерт.

На його думку, незважаючи на те, що середня вартість долара на сьогодні коливається від 40,10 до 40,30 грн, до кінця лютого ця планка може знизитися до рівня 39,70-39,80 грн. Проте нижчих показників Антон Курінний не передбачає.

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