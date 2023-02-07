Українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови — Finance.ua

Українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови Сьогодні 16:10 — Особисті фінанси

Українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови

В Україні дозволили деяким багатоквартирним житловим будинкам не сплачувати пеню за прострочені рахунки за газ.

Про це йдеться у постанові № 88, яка опублікована на Урядовому порталі.

У цьому документі, зокрема, уряд визначив механізми підтвердження обставин, що є підставою для ненарахування санкцій (штрафів, пені) за несвоєчасне проведення розрахунків за природний газ.

Отже, для цього мають збігтися наступні умови:

багатоквартирний будинок, у якому створено ОСББ, житлово-будівельний кооператив тощо, розміщувався на тимчасово окупованій території, що визначається згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;

будинок перебував (перебуває) на території територіальних громад у зоні проведення воєнних (бойових) дій;

не менше 30% загальної житлової площі будинку визнано непридатною для проживання внаслідок воєнних (бойових) дій.

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Зазначається, що постанова уряду діятиме під час воєнного стану та ще впродовж пів року після того, як його в Україні буде скасовано.

Як повідомити постачальника, щоб вам не нараховували штрафи

Документи та інформацію можна надіслати постачальнику природного газу в електронній формі з накладенням електронного підпису та/або печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Довідка Finance.ua:

за словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, споживачі мають оплачувати лише ті послуги, якими точно користувалися. Тож для цього щомісяця потрібно передавати показники лічильника;

але якщо людина певний час не перебувала вдома і не користувалася електроенергією, але показники лічильника надасть вже після повернення — відбудеться автоматичний перерахунок, і ніяких додаткових оплат за світло здійснювати не доведеться.

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