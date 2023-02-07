Українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови — Finance.ua

Українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови
В Україні дозволили деяким багатоквартирним житловим будинкам не сплачувати пеню за прострочені рахунки за газ.
Про це йдеться у постанові № 88, яка опублікована на Урядовому порталі.
У цьому документі, зокрема, уряд визначив механізми підтвердження обставин, що є підставою для ненарахування санкцій (штрафів, пені) за несвоєчасне проведення розрахунків за природний газ.
Отже, для цього мають збігтися наступні умови:
- багатоквартирний будинок, у якому створено ОСББ, житлово-будівельний кооператив тощо, розміщувався на тимчасово окупованій території, що визначається згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
- будинок перебував (перебуває) на території територіальних громад у зоні проведення воєнних (бойових) дій;
- не менше 30% загальної житлової площі будинку визнано непридатною для проживання внаслідок воєнних (бойових) дій.
Зазначається, що постанова уряду діятиме під час воєнного стану та ще впродовж пів року після того, як його в Україні буде скасовано.
Як повідомити постачальника, щоб вам не нараховували штрафи
Документи та інформацію можна надіслати постачальнику природного газу в електронній формі з накладенням електронного підпису та/або печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Довідка Finance.ua:
- за словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, споживачі мають оплачувати лише ті послуги, якими точно користувалися. Тож для цього щомісяця потрібно передавати показники лічильника;
- але якщо людина певний час не перебувала вдома і не користувалася електроенергією, але показники лічильника надасть вже після повернення — відбудеться автоматичний перерахунок, і ніяких додаткових оплат за світло здійснювати не доведеться.
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