Українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови

Особисті фінанси
146
Українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови
Українцям дозволили ігнорувати штрафи за несплату газу — умови
В Україні дозволили деяким багатоквартирним житловим будинкам не сплачувати пеню за прострочені рахунки за газ.
Про це йдеться у постанові № 88, яка опублікована на Урядовому порталі.
У цьому документі, зокрема, уряд визначив механізми підтвердження обставин, що є підставою для ненарахування санкцій (штрафів, пені) за несвоєчасне проведення розрахунків за природний газ.
Отже, для цього мають збігтися наступні умови:
  • багатоквартирний будинок, у якому створено ОСББ, житлово-будівельний кооператив тощо, розміщувався на тимчасово окупованій території, що визначається згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
  • будинок перебував (перебуває) на території територіальних громад у зоні проведення воєнних (бойових) дій;
  • не менше 30% загальної житлової площі будинку визнано непридатною для проживання внаслідок воєнних (бойових) дій.
Читайте також
Зазначається, що постанова уряду діятиме під час воєнного стану та ще впродовж пів року після того, як його в Україні буде скасовано.

Як повідомити постачальника, щоб вам не нараховували штрафи

Документи та інформацію можна надіслати постачальнику природного газу в електронній формі з накладенням електронного підпису та/або печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • за словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, споживачі мають оплачувати лише ті послуги, якими точно користувалися. Тож для цього щомісяця потрібно передавати показники лічильника;
  • але якщо людина певний час не перебувала вдома і не користувалася електроенергією, але показники лічильника надасть вже після повернення — відбудеться автоматичний перерахунок, і ніяких додаткових оплат за світло здійснювати не доведеться.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Pro Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.