Як змінилися податкові норми в Україні — Finance.ua

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Як змінилися податкові норми в Україні

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Податковий консультант, CEO Tomash Consulting Марина Томаш розповіла про важливі нововведення для підприємців і зміни в податках, які вступили в силу на початку 2023 року.
Для підприємців, які ведуть діяльність у містах з населенням понад 25 тисяч осіб, з 1 січня 2023 року обов’язкова наявність платіжних терміналів для розрахунку з покупцями в безготівковій формі.
Також із 1 січня для підприємців у сфері обміну валют запроваджується авансовий внесок із податку на прибуток підприємств. Він сплачуватиметься щомісячно залежно від кількості населення:
  • якщо пункт обміну іноземної валюти розташований у населеному пункті з населенням понад 50 тисяч осіб, то потрібно сплатити три мінімальні заробітні плати (20 100 грн) за кожний пункт обміну іноземної валюти;
  • якщо пункт обміну розташований в інших містах, то заплатити доведеться лише одну мінімальну заробітну плату (6700 грн).
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Крім того, з 1 січня 2023 року для великих платників податків запроваджується електронний аудит. Вдосконалення також торкнулись статистичної та фінансової звітності, яку тепер теж варто подавати в електронному вигляді.
«Нагадаю, що пільгу на податок на додану вартість за постачання програмної продукції не продовжили на цей рік, попри проєкт, який пропонував відкласти скасування пільги до 1 січня 2028 року. Отже, за ці операції треба буде платити ПДВ за загальною ставкою 20%. Проте для самої ІТ-галузі з 1 січня діє спрощений режим оподаткування», — додала експерт.

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