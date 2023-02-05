Чи мають українські біженці платити податки з допомоги від іноземних держав: відповідь омбудсмена — Finance.ua
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Чи мають українські біженці платити податки з допомоги від іноземних держав: відповідь омбудсмена

Особисті фінанси
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Чи мають українські біженці платити податки з допомоги від іноземних держав: відповідь омбудсмена
Чи мають українські біженці платити податки з допомоги від іноземних держав: відповідь омбудсмена
Українці, які виїхали за кордон та отримують матеріальну допомогу, мають відображати ці доходи у декларації, але податок сплачувати не потрібно.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Мільйони громадян України змушені шукати прихисток в інших країнах після початку повномасштабної війни. Перебуваючи за кордоном, багато хто з них отримують грошову та матеріальну допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів, іноземних кампаній та організацій», — сказано в повідомленні.
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За словами омбудсмена, згідно з Податковим кодексом України, платники податків зобов’язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи з подальшою сплатою податків. Однак чинним законодавством передбачається виняток щодо оподаткування доходів за кордоном.
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«Це стосується осіб та членів сім’ї першого ступеня споріднення, постраждалих внаслідок збройної агресії рф і які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів», — пояснив він.

Що це означає

Громадяни України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, зобов’язані задекларувати як іноземний дохід отриману допомогу від іноземних держав, їхніх держфондів, іноземних компаній та організацій. При цьому податок на цей іноземний дохід та військовий збір із суми такої допомоги не визначається та не сплачується.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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