У Мінреінтеграції розповіли, яку допомогу можуть отримати ті, хто потрапив у полон — Finance.ua
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У Мінреінтеграції розповіли, яку допомогу можуть отримати ті, хто потрапив у полон

Казна та Політика
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У Мінреінтеграції розповіли, яку допомогу можуть отримати ті, хто потрапив у полон
У Мінреінтеграції розповіли, яку допомогу можуть отримати ті, хто потрапив у полон
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, яку допомогу від держави можуть отримати ті, хто потрапив у полон через воєнне вторгнення рф в Україну.
«Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України, може бути надана щорічна й одноразова державна грошова допомога», — сказано в повідомленні.
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Зокрема, на час перебування таких осіб у місцях несвободи передбачена фінансова підтримка у розмірі 100 тис. гривень щорічно.
Після звільнення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави 100 тис. гривень.
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Оформити вказану допомогу можуть члени їхніх сімей.
Щоб отримати держдопомогу, необхідно звернутися до Мінреінтеграції. Приклад заяви та перелік необхідних документів наведені за посиланням.
Факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює відповідна Комісія при Мінреінтеграції. З прикладом заяви та переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням.

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За матеріалами:
Finance.ua
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