Обміняти старі лампи на LED зможуть більше українців — Finance.ua

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Обміняти старі лампи на LED зможуть більше українців

Особисті фінанси
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Обміняти старі лампи на LED зможуть більше українців
Обміняти старі лампи на LED зможуть більше українців
Програма з обміну старих лампочок на LED розширює географію. Тепер послугою можуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й українці з міст та селищ міського типу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Розширяємо географію послуги обміну лампочок через „Дію“. Тепер зможете отримати LED-лампи у всіх містах та селищах міського типу», — зазначив Федоров.
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Він додав, що у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого.
Федоров також повідомив, що більш ніж за тиждень українці замовили вже понад 1,1 млн енергоощадних лампочок на обмін через «Дію».
Найбільше обміняли ламп:
  • Київ — 230 тис. ламп;
  • Дніпро — 130 тис. ламп;
  • Львів — 94 тис. ламп;
  • Харків — 91 тис. ламп.

Довідка Finance.ua:

  • у січні стартувала державна програма, яка дозволить українцям безкоштовно обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять енергоефективних LED-ламп;
  • кожен повнолітній українець може подавати заявку на обмін через додаток «Дія». Потім прийти у найближче відділення «Укрпошти» зі своїми п’ятьма лампами розжарювання та обміняти їх на нові світлодіодні лампи;
  • упрoдoвж тижня українці oбміняли перший мільйoн ламп рoзжарювання на енергoзберігаючі LED-лампи.

Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання 💡

За матеріалами:
Finance.ua
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