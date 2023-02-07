Обміняти старі лампи на LED зможуть більше українців — Finance.ua

Обміняти старі лампи на LED зможуть більше українців Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Обміняти старі лампи на LED зможуть більше українців

Програма з обміну старих лампочок на LED розширює географію. Тепер послугою можуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й українці з міст та селищ міського типу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Розширяємо географію послуги обміну лампочок через „Дію“. Тепер зможете отримати LED-лампи у всіх містах та селищах міського типу», — зазначив Федоров.

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Він додав, що у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого.

Федоров також повідомив, що більш ніж за тиждень українці замовили вже понад 1,1 млн енергоощадних лампочок на обмін через «Дію».

Найбільше обміняли ламп:

Київ — 230 тис. ламп;

Дніпро — 130 тис. ламп;

Львів — 94 тис. ламп;

Харків — 91 тис. ламп.

Довідка Finance.ua:

у січні стартувала державна програма, яка дозволить українцям безкоштовно обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять енергоефективних LED-ламп;

кожен повнолітній українець може подавати заявку на обмін через додаток «Дія». Потім прийти у найближче відділення «Укрпошти» зі своїми п’ятьма лампами розжарювання та обміняти їх на нові світлодіодні лампи;

упрoдoвж тижня українці oбміняли перший мільйoн ламп рoзжарювання на енергoзберігаючі LED-лампи.

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