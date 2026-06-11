День фінансів: продаж на OLX, Prom і Rozetka, базова соціальна допомога, безподаткові інвестиційні рахунки Сьогодні 17:38

Четвер, 11 червня. В Раді пропонують українцям безподаткові інвестиційні рахунки, також ВР скасувала довічний фінмоніторинг для політично значущих осіб.

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Безподаткові інвестиційні рахунки

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15314, який передбачає запровадження особових інвестиційних рахунків для фізичних осіб — резидентів України. Всі деталі тут.

Також ВР скасувала довічний фінмоніторинг для політично значущих осіб. А Уряд оновлює План України в межах програми Ukraine Facility.

Водночас до держбюджету надійшло 236 мільйонів євро від Світового банку.

Базова соціальна допомога

Кому саме з безробітних погодять виплати, на який термін розрахована програма та за яких умов фінансування можна подовжити ще на пів року — В Україні діють чіткі правила щодо нарахування базової соціальної допомоги (БСД) для громадян працездатного віку, які наразі не мають офіційного місця роботи.Кому саме з безробітних погодять виплати, на який термін розрахована програма та за яких умов фінансування можна подовжити ще на пів року — читайте тут.

Кому з українців потрібно подати заяву до ПФ

лише окремі категорії громадян. Як повідомив Пенсійний Фонд, для призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону заяву та документи необхідно подати до 1 липня. Якщо житлову субсидію вже було отримано в попередньому періоді, то подати заяву на новий період маютьлише окремі категорії громадян.

Понад 100 млрд за зруйноване житло

Державна програма єВідновлення продовжує компенсувати українцям втрати житла, спричинені російською агресією. Станом на 10 червня 2026 року виплати або житлові сертифікати отримали 206 447 родин на загальну суму 103,9 млрд грн.

Продаж на OLX, Prom і Rozetka

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 15111-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи», який у народі назвали «податком на OLX». Детально про все пишемо у статті:

До речі в Україні обговорюють революційну реформу мобільного зв’язку! «Київстар», Vodafone та lifecell розглядають повне скасування класичної абонплати та перехід на європейську модель — оплату виключно за фактично спожиті хвилини, гігабайти та SMS.

Чи дійсно це допоможе українцям економити, чи стане черговою хитрістю операторів на тлі подорожчання послуг у 2026 році?

Також у цьому випуску — детальний розбір спеціальних пільгових тарифів для пенсіонерів від 161 гривні та гучна ініціатива про продаж і реєстрацію SIM-карт суворо за паспортами.

10 вакансій без прив’язки до офісу

У червні українські компанії активно наймають працівників на дистанційний формат роботи, пропонуючи гнучкий графік та можливість працювати з будь-якої точки світу. Ділимося добіркою віддалених вакансій від robota.ua.

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