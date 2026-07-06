День фінансів: повний перелік допомоги ВПО, скільки можна буде заробити на гривневих депозитах Сьогодні 17:37

Понеділок, 6 липня. Скільки можна буде заробити на гривневих депозитах та що можна дізнатися з номера PESEL у Польщі.

Оформлення інвалідності в Україні досі викликає багато питань — від складних процедур до нерозуміння, які виплати та підтримку реально можна отримати. Для багатьох людей це не просто бюрократія, а питання базової фінансової опори.

Водночас система поступово змінюється, і зараз ключовим стає не діагноз, а реальний вплив стану здоров’я на повсякденне життя людини. Finance.ua створив матеріал, який допоможе розібратися із такими питаннями:

Хто може оформити інвалідність у 2026 році?

як проходить нова процедура?

які критерії враховуються?

та головне — на які виплати, пенсії та пільги можна розраховувати?

Читайте гайд та поширюйте його серед тих, хто вже проходить процедуру оформлення, лише готується до неї або прагне зрозуміти оновлені правила без зайвої бюрократії та складної юридичної термінології.

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