День фінансів: пом’якшення обмежень для фізосіб-волонтерів, відновлення обігу цінних паперів, розширення санкцій проти росії — Finance.ua

День фінансів: пом’якшення обмежень для фізосіб-волонтерів, відновлення обігу цінних паперів, розширення санкцій проти росії Вчора 17:50

Понеділок, 8 серпня. Кабмін розширює програму «єРобота», Приват відновлює купівлю ОВДП, а турецькі банки запроваджують російську платіжну систему «Мир».

НБУ пом’якшив низку обмежень. Регулятор Регулятор спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу. Так, НБУ дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення. Також Нацбанк спростив валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.

За словами першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, найближчим часом про перехід від встановленого офіційного до вільного курсу валют в Україні мови не йде. Це може стати додатковим шоком для української економіки.

Відновлення обігу цінних паперів. Депозитарій НБУ Депозитарій НБУ відновлює операції з державними цінними паперами . Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки.

До речі, від сьогодні власники довоєнних ОВДП (номінованих у гривні) зможуть продавати їх ПриватБанку онлайн — через вебверсію Приват24. У разі необхідності продажу паперів власники таких ОВДП зможуть бачити в режимі online поточні котирування ПриватБанку у розділі «Послуги» меню «Цінні папери».

Нагадаємо, що золоте правило збереження грошей — гроші мають працювати. В останні роки інтерес до інвестування збільшується, завдяки доступності різних інструментів, але все ж українці мають доволі низьку інвестиційну культуру. У новому матеріалі Finance.ua розповідає, як почати інвестувати і де навчатись цьому:

Розширення програми «єРобота». Уряд розширив перелік тих, хто може Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за проєктом «єРобота» . Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці. Розмір гранту тепер буде прив’язаний до необхідності створення певної кількості робочих місць.

Водночас, як показують дані дослідження Міжнародної організації з міграції, станом на кінець липня дохід 35% сімей переселенців не перевищує 5 тисяч гривень, а 9% переселенців не мають доходу взагалі.

За даними порталу robota.ua, попри кризу на ринку праці є сфери, які навіть під час війни продовжують найм та потребують нових спеціалістів.

Розширення санкцій проти росії. Україна збирається Україна збирається розширити санкції проти росії та її громадян. Відповідний законопроєкт вніс у парламент президент Володимир Зеленський. Заборони будуть стосуватися росіян, юридичних осіб з рф та України, кінцевим власником, членом та учасником яких є росія та її громадяни, а також осіб, пов’язаних з державою-агресором. Водночас санкції не будуть поширюватися на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.

Також Зеленський створив робочу групу для розробки механізмів стягнення компенсацій з росії. За словами голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева, план відновлення України передбачає, що з $750 млрд загальної потреби у його фінансуванні третину ($250 млрд) покриють кошти, які стягуються з росії.

Турецькі банки запроваджують російську платіжну систему. П’ять турецьких банків запроваджують Крім того, Ердоган та путін домовились про часткову оплату постачання природного газу в рублях. П’ять турецьких банків запроваджують російську платіжну систему «Мир» . Як заявляє президент Туреччини Реджеп Ердоган такі зміни є полегшенням як для російських туристів, так і для Туреччини.Крім того, Ердоган та путін домовились про часткову оплату постачання природного газу в рублях.

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