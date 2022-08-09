Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за проєктом «єРобота» — Finance.ua
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Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за проєктом «єРобота»

Особисті фінанси
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Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за проєктом «єРобота»
Уряд розширив перелік тих, хто може отримати гранти за проєктом «єРобота»
Уряд вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту «єРобота». Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.
Про це під час засідання Кабінету Міністрів повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Ми продовжуємо спілкуватися з бізнесом, аби програма дійсно масштабно запрацювала», — наголосив очільник Уряду.

Що змінили в програмі

Розмір гранту тепер буде прив’язаний до необхідності створення певної кількості робочих місць.
Зміни також торкнулися програми мікрогрантів в частині заохочення для малих фермерських господарств.
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«Розширюємо напрямки, на які можна витрачати кошти. Тепер це закупівля сировини, матеріалів, тварин, програмного забезпечення та інших послуг і товарів, пов’язаних із виробництвом», — відзначив Денис Шмигаль.

Скільки заявок вже надійшло на отримання грантів

На отримання грантів для створення або розширення наявних підприємств в межах проекту «єРобота» вже надійшло 6,5 тисяч заявок.
«6 тисяч заявок надійшло на мікрогранти до 250 тисяч гривень. 100 заявок — за програмою створення нових теплиць і нових садів. Більше 400 заявок — за програмою створення нових переробних підприємств. Усе це вже найближчими місяцями конвертується в тисячі робочих місць», — наголосив Глава Уряду.
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Прем’єр-міністр підкреслив, що така кількість заявок за перший місяць роботи програми демонструє, що люди зацікавлені створювати власний бізнес в Україні: «Держава в цьому допоможе, адже приватний сектор — це основа сильної та стійкої економіки».

Довідка Finance.ua

Уряд надає гранти за кількома напрямками:
  • гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес.
  • гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері перероблення.
  • гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн).
  • гранти для стартапів в ІТ.
  • гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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