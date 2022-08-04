Наскільки популярна «єРобота». В асоціації підприємців розповіли про грантову програму уряду — Finance.ua

Наскільки популярна «єРобота». В асоціації підприємців розповіли про грантову програму уряду Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Наскільки популярна «єРобота». В асоціації підприємців розповіли про грантову програму уряду

Приблизно 10% заявок в рамках грантової програми підтримки бізнесу «єРобота» були затверджені. Програма Кабміну стартувала 1 липня.

Які гранти на розвиток бізнесу можна отримати від держави і які з програм, запропонованих урядом, стали найбільш популярними — розповів в ефірі «Українського радіо» адвокат, голова правління громадської організації «Асоціація представників малого та середнього бізнесу міста Києва» Максим Тютюнников.

Щоб взяти участь в програмі грантів від уряду треба бути фізичною або юридичною особою-підприємцем. Подати заявку по програмі «єРобота» можна через «Дію», розповідає Максим Тютюнников. Потрібно написати заявку, додати бізнес-план і поставити підпис електронним ключем.

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Якщо виконати умови — створити від 3 до 10 робочих місць протягом двох років та сплатити 50% цього гранту у вигляді податків, то грант можна не повертати.

За даними адвоката, найбільше заявок подали підприємці із Київської, Дніпропетровської, Львівської області. Позитивний результат мають 10% з цих заяв, зазначає він.

«Відмови були тим, хто займався економічними злочинами і має неповернені кредити», — пояснив адвокат.

Уряд надає гранти за кількома напрямками:

гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес.

гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері перероблення.

гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн).

гранти для стартапів в ІТ.

гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

«Ці гроші можна використовувати виключно на закупівлю обладнання. Подається бізнес-план, в якому все прораховується, береться рахунок-фактура від виробника або постачальника цього обладнання. Ці кошти напряму виділяються та сплачуються по рахунку. Наприклад, в мікробізнесі можна відкрити фотостудію, шиномонтаж, станцію техобслуговування, перукарню», — розповів представник підприємницької спільноти. За його словами, за кожний напрям відповідає профільне міністерство.

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