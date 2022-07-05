«єРобота»: як отримати гроші від держави на бізнес — Finance.ua

«єРобота»: як отримати гроші від держави на бізнес Вчора 08:02 — Особисті фінанси

«єРобота»: як отримати гроші від держави на бізнес

Уряд України запустив новий проєкт з грантової підтримки бізнесу — «єРобота». Оголошено про запуск трьох програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності в умовах воєнного часу. Розповідаємо, хто та як зможе отримати гроші від держави.

Ще 21 червня 2022 року Кабмін своїм рішенням підтримав запуск трьох програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в межах економіки воєнного часу, об’єднаних під назвою «єРобота».

Підприємці можуть отримувати від держави гранти та пільгові кредити. На фінансування проєкту Міністерству економіки виділили 16 мільярдів гривень.

Мікрогранти до 250 тисяч та кредити до 2,5 мільйона гривень

Перша програма передбачає надання безповоротних грантів в сумі до 250 тисяч гривень на створення нового або розвиток наявного бізнесу.

Охочі отримати ці гроші підприємці зможуть оформити відповідні заявки через портал «Дія», або звернутися до відділень Ощадбанку, який виступає уповноваженим банком програми. Останній вже оголосив , що з 1 липня приймає заявки від бізнесу.

На максимальну суму можна претендувати за умови створення двох нових робочих місць.

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При створені одного місця сума гранту не перевищуватиме 150 тисяч гривень. За надані гроші можна придбати обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, оплатити оренду. Але щоб їх отримати потрібен бізнес-план, життєздатність якого проаналізують в Ощадбанк у, Державному центрі зайнятості та незалежні оцінювачі-підприємці.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на рік держава планує видавати до 20 тисяч таких грантів на загальну суму в 5 мільярдів гривень.

Крім того, отримувачі мікрогрантів зможуть оформити додатковий інвестиційний кредит за Програмою «5-7-9%» у сумі до 2,5 мільйона гривень відповідно до стандартних умов цієї програми.

Грантова підтримка садівництва, ягідництва та виноградарства

Суть другої програми в тому, що держава співфінансуватиме проєкти з садівництва, надаючи гранти у розмірі до 70% від їхньої вартості (без ПДВ). Це становить від 150 до 400 тисяч гривень на 1 гектар садів. Решту коштів вносять самі аграрії.

На думку урядовців, завдяки цій програмі вже найближчим часом вдасться закласти до 10 тисяч гектарів нових фруктових та ягідних садів. Міністр агрополітики та продовольства України Микола Сольський стверджує, що держава планує виділити на неї 4 мільярди гривень.

Кошти переказуватимуть на банківський рахунок, щоб була можливість контролю їх цільового використання: закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу та добрив.

Грантова підтримка тепличного господарства

Третя програма спрямована на розвиток овочівництва. Завдяки їй фермер має можливість збудувати легкий тепличний модуль розміром близько 2 га для вирощування овочів, сплативши половину його вартості.

Для перших 1 тис. заявників держава надає грант у розмірі 70% від вартості проєкту (без ПДВ), але не більше 7 мільйонів гривень, і лише 30% сплачує сам інвестор. Усі наступні заявники отримують грант на 50% вартості проєкту (без ПДВ), але не більш як 5 мільйонів гривень.

Програма має забезпечити створення до 40 нових робочих місць одним отримувачем гранту. Взяти участь у ній можуть як приватні підприємці, так і агрокомпанії та фермерські господарства — власники чи орендарі (щонайменше на 25 років) сільськогосподарських угідь.

Бюджет цієї програми — 7 мільярдів гривен. За оцінками уряду, завдяки їй у стислі терміни вдасться ввести в експлуатацію до 3 тис. нових теплиць.

Більше подробиць щодо програми, а також те, що думають про неї експерти галузі — читайте у нашому матеріалі.

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