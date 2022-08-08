Скільки заробляють переселенці та чи вдалося їм знайти роботу на новому місці — Finance.ua

Скільки заробляють переселенці та чи вдалося їм знайти роботу на новому місці Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Скільки заробляють переселенці та чи вдалося їм знайти роботу на новому місці

Українці, які їдуть з дому через війну, часто стикаються з необхідністю шукати нову роботу в іншому місці. Так, 9% переселенців не мають доходу взагалі, а 35% сімей мають менше, ніж 5 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у дослідженні Міжнародної організації з міграції

Дослідження показало, що близько 60% людей, які мали роботу до війни, втратили її через бойові дії.

Скільки заробляють переселенці в Україні

Станом на кінець липня дохід 35% сімей переселенців не перевищує 5 тисяч гривень. Це на 1 500 гривень менше, ніж мінімальна заробітня плата.

близько 5% переселенців заробляють до 1500 гривень на місяць;

11% — від 1500 до 3 тис. грн/міс.;

19% — від 3 до 5 тис. грн/міс.;

12% — від 5 до 7 тис. грн/міс.;

16% — від 7 до 10 тис. грн/міс.;

11% — від 10 до 15 тис. грн/міс.;

6% — від 15 до 20 тис. грн/міс.;

7% — понад 20 тис. грн/міс.;

9% — не мають доходу взагалі;

6% — не можуть відповісти на запитання.

У яких сферах найчастіше працюють переселенці

До вимушеного переїзду переселенці працювали у таких сферах:

торгівля,

сфера послуг,

освіта,

будівництво,

тяжка промисловість,

виробництво.

Після евакуації 28% зі всіх переселенців, які втратили роботу роботу через війну, працевлаштувалися на новому місці.

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