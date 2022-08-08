Скільки заробляють переселенці та чи вдалося їм знайти роботу на новому місці — Finance.ua

Скільки заробляють переселенці та чи вдалося їм знайти роботу на новому місці
Українці, які їдуть з дому через війну, часто стикаються з необхідністю шукати нову роботу в іншому місці. Так, 9% переселенців не мають доходу взагалі, а 35% сімей мають менше, ніж 5 тисяч гривень на місяць.
Про це йдеться у дослідженні Міжнародної організації з міграції.
Дослідження показало, що близько 60% людей, які мали роботу до війни, втратили її через бойові дії.
Скільки заробляють переселенці в Україні
Станом на кінець липня дохід 35% сімей переселенців не перевищує 5 тисяч гривень. Це на 1 500 гривень менше, ніж мінімальна заробітня плата.
- близько 5% переселенців заробляють до 1500 гривень на місяць;
- 11% — від 1500 до 3 тис. грн/міс.;
- 19% — від 3 до 5 тис. грн/міс.;
- 12% — від 5 до 7 тис. грн/міс.;
- 16% — від 7 до 10 тис. грн/міс.;
- 11% — від 10 до 15 тис. грн/міс.;
- 6% — від 15 до 20 тис. грн/міс.;
- 7% — понад 20 тис. грн/міс.;
- 9% — не мають доходу взагалі;
- 6% — не можуть відповісти на запитання.
У яких сферах найчастіше працюють переселенці
До вимушеного переїзду переселенці працювали у таких сферах:
- торгівля,
- сфера послуг,
- освіта,
- будівництво,
- тяжка промисловість,
- виробництво.
Після евакуації 28% зі всіх переселенців, які втратили роботу роботу через війну, працевлаштувалися на новому місці.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐
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