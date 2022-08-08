ПриватБанк відновив купівлю ОВДП у клієнтів — Finance.ua

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ПриватБанк відновив купівлю ОВДП у клієнтів

Фондовий ринок
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ПриватБанк відновив купівлю ОВДП у клієнтів
ПриватБанк відновив купівлю ОВДП у клієнтів
Власники довоєнних ОВДП (номінованих у гривні) зможуть продавати їх ПриватБанку онлайн — через вебверсію Приват24 з понеділка, 8 серпня.
Про це повідомляє пресслужба банку.
У разі необхідності продажу паперів власники таких ОВДП зможуть бачити в режимі online поточні котирування ПриватБанку у розділі «Послуги» меню «Цінні папери».
Для продажу ОВДП треба заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою ЕЦП/КЕП сформовані документи.
Також у користувачів Приват24 є можливість бачити:
  • залишки придбаних ними ОВДП;
  • переглядати операції з ОВДП (виписки) за обраний період часу;
  • контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.

Довідка Finance.ua:

  • з початку повномасштабного нападу росії на Україну обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 30,7 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП;
  • станом на 1 серпня Нацбанк купив військові облігації (ОВДП) вже на 255 млрд грн. Фактично це означає, що саме стільки грошей було просто надруковано (емісія гривні).

Як купити ОВДП через Приват24

За матеріалами:
Finance.ua
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