Де уряд зараз бере гроші для фінансування бюджетних видатків — Finance.ua

Де уряд зараз бере гроші для фінансування бюджетних видатків Вчора 16:03 — Особисті фінанси

Де уряд зараз бере гроші для фінансування бюджетних видатків

Після 24 лютого державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі. Фінансування тепер спрямоване на підвищення обороноздатності країни та здійснення необхідних соціальних видатків. Всі інші витрати дуже обмежені або заморожені.

За інформацією Держказначейства, за січень-липень витрати держбюджету склали 1218,0 млрд грн або 80,7% від розпису (плану) цього періоду. У липні витрати становили 182,5 млрд грн або 94,9% від розпису.

Попри скорочення видатків, за сім місяців дефіцит бюджету становив 412,0 млрд грн. Проте запланований дефіцит за цей період становить 743,4 млрд гривень. У липні фактичний дефіцит бюджету становив 3,7 млрд грн.

Наразі витрати бюджету фінансуються з таких джерел:

надходження від Державної податкової служби (ДПС);

емісія гривні;

позики уряду на внутрішньому ринку (ОВДП);

кредити та гранти закордонних урядів та фінансових організацій.

Скільки податків та зборів надійшло до бюджету? За січень—липень від ДПС до держбюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5%, додатково до плану отримано 13,8 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року отримано більше на 25,2%, або на 83,4 млрд грн.

Ці надходження забезпечили фінансування лише 34% бюджетних видатків за сім місяців цього року.

Скільки грошей надрукував НБУ? Станом на 1 серпня Нацбанк купив військові облігації (ОВДП) вже на 255 млрд грн. Фактично це означає, що саме стільки грошей було просто надруковано (емісія гривні).

Емісія покрила 20,9% видатків бюджету за сім місяців цього року.

Що отримав бюджет від розміщення ОВДП? Зазначимо, що постійно та одночасно проходять два процеси: розміщення (купівля) нових ОВДП та погашення старих.

З початку повномасштабного нападу росії на Україну обсяг сплачених урядом коштів щодо погашення ОВДП на 30,7 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів від їх продажу. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Так, за п’ять місяців повномасштабної війни уряд направив на погашення 112,2 млрд грн, 1539 млн доларів та 168 млн євро.

Залучено від розміщення: 92,1 млрд грн, 909 млн доларів та 384 млн євро.

Таким чином, ОВДП поки що не покривають, а збільшують дефіцит бюджету. Продаючи їх, уряд вирішує інше завдання — отримує кошти у той момент, коли йому не вистачає інших джерел для фінансування поточних критичних бюджетних видатків.

Скільки грошей надійшло до держбюджету із зовнішніх джерел

За січень—липень до бюджету залучено із зовнішніх джерел (кредити та гранти) 211,7 млрд грн, які покрили 17,4% видатків.

У цю суму входять надходження від:

ЄІБ — 49,7 млрд грн (в еквіваленті);

МБРР — 40,5 млрд грн;

МВФ — 41,3 млрд грн;

ЄС — 37,1 млрд грн;

уряду Канади — 34,3 млрд грн тощо.

У липні гранти ЄС, США, інших держав та міжнародних організацій досягли 80,4 млрд грн, у порівнянні з 38,12 млрд грн у червні та 15,9 млрд грн у травні, зазначив Мінфін.

Зазначимо, що міжнародна допомога надходить нерівномірно. Так:

у березні отримано — 3,4 млрд доларів;

у квітні — 1,7 млрд;



у травні — 1,5 млрд;



у червні — 4,4 млрд;



у липні — 1,7 млрд.



У серпні очікується 6 млрд доларів, у вересні — 4,7 млрд доларів.

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