Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн — Finance.ua

Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн Вчора 10:46 — Фондовий ринок

Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн

З початку повномасштабного нападу росії на Україну обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 30,7 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Упродовж п’яти місяців повномасштабної війни сума, спрямована на погашення внутрішніх державних облігацій, становила 112,2 млрд грн, 1,5 млрд дол. США та 0,2 млрд євро; сума, яку отримав уряд (завдяки продажу ОВДП на аукціонах) — 92,1 млрд грн, 0,9 млрд дол. США та 0,4 млрд євро.

Розподіл портфеля військових облігацій, придбаних на аукціонах, упродовж минулого тижня між учасниками ринку майже не змінився.

Найбільший портфель відповідних цінних паперів традиційно утримують банки — первинні дилери.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить: 9,5 млрд грн (11,4% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні); 0,2 млрд дол. США (19,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США); 0,1 млрд євро (48,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,6 млрд грн.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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