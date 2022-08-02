Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн

Фондовий ринок
1609
Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн
Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн
З початку повномасштабного нападу росії на Україну обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 30,7 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Упродовж п’яти місяців повномасштабної війни сума, спрямована на погашення внутрішніх державних облігацій, становила 112,2 млрд грн, 1,5 млрд дол. США та 0,2 млрд євро; сума, яку отримав уряд (завдяки продажу ОВДП на аукціонах) — 92,1 млрд грн, 0,9 млрд дол. США та 0,4 млрд євро.
Читайте також
Розподіл портфеля військових облігацій, придбаних на аукціонах, упродовж минулого тижня між учасниками ринку майже не змінився.
Найбільший портфель відповідних цінних паперів традиційно утримують банки — первинні дилери.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить: 9,5 млрд грн (11,4% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні); 0,2 млрд дол. США (19,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США); 0,1 млрд євро (48,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,6 млрд грн.

Як працює «друкарський верстат»

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.