Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на погашення ОВДП, - депозитарій НБУ — Finance.ua

Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на погашення ОВДП, - депозитарій НБУ Вчора 10:14 — Фондовий ринок

Продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на погашення ОВДП, - депозитарій НБУ

Від початку повномасштабної війни обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 13,6 млрд грн перевищує обсяг коштів, залучених до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними депозитарію, у період із 24 лютого до 4 липня 2022 року уряд України спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 90,3 млрд грн, 920,8 млн доларів та 168 млн євро. Натомість залучено до державного бюджету від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку 85,6 млрд грн, 496,1 млн доларів та 283,4 млн євро.

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У березні обсяг залучених урядом коштів завдяки аукціонам із продажу ОВДП на 10,6 млрд грн перевищував погашення за внутрішніми борговими інструментами. Натомість у квітні, у травні та в червні сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним та становило −2,9 млрд грн, −0,4 млрд грн та −21 млрд грн відповідно.

Ставки за ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, упродовж дії воєнного часу не змінювалися і становлять:

у гривні — 9,5%, 10% і 11% та 11,5% річних (термін погашення — 3 місяці, 6 місяців і 1 рік та 1,5 року відповідно);

у доларах США — 3,5% та 3,7% річних (термін погашення — 6 місяців та 1 рік відповідно);

у євро — 2,5% річних (термін погашення — 3 місяці, 9 місяців та 1 рік).

Довідка Finance.ua:

НБУ прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 3 червня 2022 року. НБУ очікував, що уряд адекватно відреагує на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП. У НБУ заявили, що ставки за ОВДП повинні зрости до рівня очікуваної інфляції — тобто вище 20%.

Водночас Мінфін відмовився підвищувати ставки за військовими облігаціями.

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