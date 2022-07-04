Як заробляти на військових облігаціях — Finance.ua

Як заробляти на військових облігаціях Вчора 10:01 — Фондовий ринок

Як заробляти на військових облігаціях

З початком широкомасштабного вторгнення в Україні виникло питання, де брати гроші, яких катастрофічно не вистачає у державному бюджеті. Одним із порятунків для Міністерства фінансів стали військові облігації внутрішніх державних позик України. За даними Нацбанку, під час воєнного стану Мінфін провів 55 аукціонів. Так вдалося залучити понад 105 млрд грн. У військові облігації разом із бізнесом інвестують й пересічні громадяни.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів. За допомогою цих цінних паперів держава позичає гроші в громадян чи організацій. Кошти йдуть на підтримку економіки та армії. Ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими. Тому що це інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення росії, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності.

Повертати запозичення держава буде з відсотками. Подібну практику використовували в інших країнах вже давно. У США — під час війни за незалежність 1812-1815 років та під час Другої світової, у Великій Британії — в листопаді 1914 року, за кілька місяців після початку Першої світової.

Де придбати? Купувати облігації можна через банки та ліцензовані брокерські компанії. Як у відділеннях, так і через мобільні додатки. Таку послугу пропонують «Укргазбанк», ПУМБ, «Монобанк», брокери ICU, «Універ Капітал», БТС Брокер, «Дрегон Капітал», тощо.

Яку суму вже залучила держава і скільки можна заробити

Кожен вівторок Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Україна вже продала військові облігації на понад 105 млрд грн. Кабінет Міністрів має намір поетапно випустити цих облігацій до 400 млрд грн.Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн. Проте реальна ціна може бути як меншою, так і більшою.

Чим менший термін інвестиції, тим дешевша облігація. Одна облігація, гроші за яку держава обіцяє повернути за півроку, коштуватиме приблизно 962,91 грн. А облігація з датою погашення через рік — приблизно 1052,53 грн.

Дохід залежить від терміну. Що більший період, тим більші відсотки. Короткострокові облігації на два місяці принесуть 9,5%, а півторарічні — 11,5%. Найменші відсотки отримають ті, хто купує облігації в доларах та євро — 2,5%-3,7%.

Що про це кажуть експерти

За словами Дмитра Боярчука, економіста, виконавчого директора CASE Україна, з точки зору фінансової цікавості, військові облігації мають обмежену цінність для простих людей. Тому що ризики дуже високі. Зокрема, що вартість їх буде така, за яку їх купляли. Якщо інфляція буде висока, то фактично можна втратити гроші.

Економіст Олексій Кущ каже, що військові облігації — це єдина можливість залучати кошти під час війни. Ці папери можуть купити і громадяни, і бізнес. Але переважно купує Нацбанк та банки. Громадяни теж купують, але значно менше.

BusinessUa За матеріалами:

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