П’ять турецьких банків запровадять російську платіжну систему "Мир" – Ердоган — Finance.ua
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П’ять турецьких банків запровадять російську платіжну систему "Мир" – Ердоган

Фондовий ринок
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П’ять турецьких банків запроваджують російську платіжну систему «Мир».
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після повернення з Сочі, повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.
Керівники центробанків двох країн зустрілися під час перемовин президентів Туреччини та росії 5 серпня. Як заявляє Ердоган такі зміни є полегшенням як для російських туристів, так і для Туреччини.
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Як повідомлялось раніше, Ердоган та путін домовились про часткову оплату постачання природного газу в рублях. Незважаючи, на засудження Туреччиною повномасштабної війни росії проти України, Анкара не приєдналась до санкцій США та ЄС щодо агресора.
Туреччина також продовжує імпортувати енергію з росії, яка забезпечила чверть її імпорту нафти та близько 45% поставок природного газу минулого року.
Нагадаємо, президенти росії та Туреччини володимир путін та Реджеп Таїп Ердоган на переговорах у Сочі в п’ятницю домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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